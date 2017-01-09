Тариф Новогодний: Как столичный блогер развозил людей в ночь праздника и объединил в проекте три бренда

Антон Мотолько, фотограф и блогер-активист, провел новогоднюю ночь не за тарелкой оливье и бокалом шампанского, а за рулем автомобиля. С 22.00 вечера до 4.00 утра по собственной инициативе Антон бесплатно подвозил случайных пешеходов до нужного адреса, наколесив по Минску около 270 км. Примечательно, что инициатива Антона Мотолько привлекла внимание брендов, и в результате сразу три компании приняли участие в импровизированном проекте.





Результаты проекта Первое









За ночь Антон подвез более более 30 человек, среди которых семейные пары, одинокие прохожие, родители с детьми, как минчане, так и туристы. Среди случайных пассажиров оказалась бывшая режиссер "Беларусьфильма", семейная пара из Сибири и даже бывший сотрудник госбезопасности (по словам его друзей).





Hyundai Belarus предоставили Антону автомобиль Hyundai Accent, сотовый оператор МТС - sim-карту с интернет-траффик по технологии LTE для живого стрима в социальные сети, а бренд "Боржоми" снабдил несколькими ящиками воды для подарка случайным пассажирам.Первое живое видео в Фейсбуке набрало 10тыс.посмотров, 676 лайков, 48 расшаров, 276 комментариев.

Второе видео посмотрели 4.1 тысячи человек, оно собрало 388 лайков, 20 расшаров, 655 комментариев.За ночь Антон подвез более более 30 человек, среди которых семейные пары, одинокие прохожие, родители с детьми, как минчане, так и туристы. Среди случайных пассажиров оказалась бывшая режиссер "Беларусьфильма", семейная пара из Сибири и даже бывший сотрудник госбезопасности (по словам его друзей).