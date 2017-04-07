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Свежий "провал" рекламного ролика: Pepsi и банка газировки, меняющая мир

7 Апреля 2017 1663 0 Digital-маркетинг Креатив Нестандарт
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3 апреля бренд Pepsi запустил рекламный ролик напитка Pepsi Max, как часть общей кампании под слоганом «Жить сегодняшним днем». Одна из героинь видео - Кендалл Дженнер, младшая сестра известной британской тусовщицы Ким Кардашьян. Буквально через пару дней бренд удалил ролик - из-за бурной реакции публики. 

Кендалл Дженнер  сыграла фотомодель, которая прерывает фотосъемку, вливается в акцию протеста и вручает полицейскому в оцеплении банку Pepsi.  


Сюжет рекламы вызвал такой массовый троллинг в соцсетях, что компания была вынуждена удалить видео с официального канала через пару дней. Также представители бренда извинились перед Кендалл Дженнер за "неловкую ситуацию".

Больше всего критики ролик получил в США, где пользователи соцсетей разнесли видео в пух и прах за то, как сказочно продемонстрирована акция протеста.

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Молодежное провокационное издание Vice сняло пародию на рекламу, где банка Pepsi решает самые разные глобальные проблемы, вплоть до экологии.
 


В России появилось немало ироничных комментариев о ролике в привязке к антикоррупционным митингам.

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Как тут не вспомнить свежий совет от агентства McCann, прозвучавший на отраслевой конференции в Лос-Анжелесе: не трогайте политику в рекламе, используйте культурные контексты.  
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