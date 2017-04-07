Свежий "провал" рекламного ролика: Pepsi и банка газировки, меняющая мир

3 апреля бренд Pepsi запустил рекламный ролик напитка Pepsi Max, как часть общей кампании под слоганом «Жить сегодняшним днем». Одна из героинь видео - Кендалл Дженнер, младшая сестра известной британской тусовщицы Ким Кардашьян. Буквально через пару дней бренд удалил ролик - из-за бурной реакции публики.
Кендалл Дженнер сыграла фотомодель, которая прерывает фотосъемку, вливается в акцию протеста и вручает полицейскому в оцеплении банку Pepsi.
Сюжет рекламы вызвал такой массовый троллинг в соцсетях, что компания была вынуждена удалить видео с официального канала через пару дней. Также представители бренда извинились перед Кендалл Дженнер за "неловкую ситуацию".
Больше всего критики ролик получил в США, где пользователи соцсетей разнесли видео в пух и прах за то, как сказочно продемонстрирована акция протеста.
Молодежное провокационное издание Vice сняло пародию на рекламу, где банка Pepsi решает самые разные глобальные проблемы, вплоть до экологии.
В России появилось немало ироничных комментариев о ролике в привязке к антикоррупционным митингам.
Как тут не вспомнить свежий совет от агентства McCann, прозвучавший на отраслевой конференции в Лос-Анжелесе: не трогайте политику в рекламе, используйте культурные контексты.
Сюжет рекламы вызвал такой массовый троллинг в соцсетях, что компания была вынуждена удалить видео с официального канала через пару дней. Также представители бренда извинились перед Кендалл Дженнер за "неловкую ситуацию".
Больше всего критики ролик получил в США, где пользователи соцсетей разнесли видео в пух и прах за то, как сказочно продемонстрирована акция протеста.
Молодежное провокационное издание Vice сняло пародию на рекламу, где банка Pepsi решает самые разные глобальные проблемы, вплоть до экологии.
В России появилось немало ироничных комментариев о ролике в привязке к антикоррупционным митингам.
Как тут не вспомнить свежий совет от агентства McCann, прозвучавший на отраслевой конференции в Лос-Анжелесе: не трогайте политику в рекламе, используйте культурные контексты.