Свежий "провал" рекламного ролика: Pepsi и банка газировки, меняющая мир

3 апреля бренд Pepsi запустил рекламный ролик напитка Pepsi Max, как часть общей кампании под слоганом «Жить сегодняшним днем». Одна из героинь видео - Кендалл Дженнер, младшая сестра известной британской тусовщицы Ким Кардашьян. Буквально через пару дней бренд удалил ролик - из-за бурной реакции публики.





Кендалл Дженнер сыграла фотомодель, которая прерывает фотосъемку, вливается в акцию протеста и вручает полицейскому в оцеплении банку Pepsi.Сюжет рекламы вызвал такой массовый троллинг в соцсетях, что компания была вынуждена удалить видео с официального канала через пару дней. Также представители бренда извинились перед Кендалл Дженнер за "неловкую ситуацию".Больше всего критики ролик получил в США, где пользователи соцсетей разнесли видео в пух и прах за то, как сказочно продемонстрирована акция протеста.Молодежное провокационное издание Vice сняло пародию на рекламу, где банка Pepsi решает самые разные глобальные проблемы, вплоть до экологии.В России появилось немало ироничных комментариев о ролике в привязке к антикоррупционным митингам.Как тут не вспомнить свежий совет от агентства McCann, прозвучавший на отраслевой конференции в Лос-Анжелесе: не трогайте политику в рекламе, используйте культурные контексты.