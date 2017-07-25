Суровая Госпожа помогла объяснить механику работы нового торгового портала в ролике от Bidmart

На днях из бета тестирования вышел торговый портал (стартап) Bidmart. Главное отличие от конкурентов - подход к процессу покупки. Bidmart позволяет обычному человеку создать тендер на необходимый товар и получить предложения поставщиков. Процесс торгов происходит без участия покупателя. Пользователь выбирает товар, создает тендер, устанавливает цену, а продавцы снижают ее торгуясь между собой.
Задача для продакшн-студии: Показать механику работы портала в интересной форме.
Решение:- Для привлечения внимания к порталу был снят ролик в жанре "хоррор". Заходили через страх. Получилось интересно. В ролике мы показали процесс получения хороших цен внутри сервиса bidmart. Так сказать, то что происходит за кадром, и клиент его не видит. Девушка в ролике, кстати настоящая “госпожа” и это ее работа! Ролик снимался на одном из СТО Минска, и ребята из продакшна потратили 8 часов на его реализацию и около 14 рабочих дней на постпродакшн, - комментирует создание ролика Юрий Сигай, креативный директор Brandster.media
Подготовка к съемкам шла на протяжении месяца, было организовано 2 кастинга для поиска “Госпожи” и “продавцов”. На данный момент видео набрало более 70 000 просмотров, из них 26 000 на youtube. Также для объяснения работы портала был сделан графический ролик, так как это новый вид механики торгов, и она многим незнакома.
Над роликом работали brandster.media и 36k.by продакшн.