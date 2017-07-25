Суровая Госпожа помогла объяснить механику работы нового торгового портала в ролике от Bidmart

На днях из бета тестирования вышел торговый портал (стартап) Bidmart. Главное отличие от конкурентов - подход к процессу покупки. Bidmart позволяет обычному человеку создать тендер на необходимый товар и получить предложения поставщиков. Процесс торгов происходит без участия покупателя. Пользователь выбирает товар, создает тендер, устанавливает цену, а продавцы снижают ее торгуясь между собой.

Задача для продакшн-студии: Показать механику работы портала в интересной форме.