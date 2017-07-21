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Студия Артемия Лебедева создала паттерн для обивки сидений в общественном транспорте Москвы

21 Июля 2017 35 0 Дизайн
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Паттерн для сидений московского наземного транспорта разработала студия Артемия Лебедева. 

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По заказу Мосгортранса в студии создан паттерн для ткани, которой обиваются сиденья во всех столичных автобусах, троллейбусах и трамваях. В качестве основного мотива выбраны самые известные, выдающиеся, уникальные или, наоборот, типичные и распространенные здания и сооружения Москвы.

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Раппорт (базовый элемент орнамента, часть узора, повторяющаяся многократно на ткани) построен таким образом, что на двух соседних креслах узор всегда выглядит по-разному.

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О процессе разработки паттерна можно прочитать на сайте студии Артемия Лебедева.


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