Студия Артемия Лебедева создала паттерн для обивки сидений в общественном транспорте Москвы

Паттерн для сидений московского наземного транспорта разработала студия Артемия Лебедева.
По заказу Мосгортранса в студии создан паттерн для ткани, которой обиваются сиденья во всех столичных автобусах, троллейбусах и трамваях. В качестве основного мотива выбраны самые известные, выдающиеся, уникальные или, наоборот, типичные и распространенные здания и сооружения Москвы.
Раппорт (базовый элемент орнамента, часть узора, повторяющаяся многократно на ткани) построен таким образом, что на двух соседних креслах узор всегда выглядит по-разному.
О процессе разработки паттерна можно прочитать на сайте студии Артемия Лебедева.
Раппорт (базовый элемент орнамента, часть узора, повторяющаяся многократно на ткани) построен таким образом, что на двух соседних креслах узор всегда выглядит по-разному.
О процессе разработки паттерна можно прочитать на сайте студии Артемия Лебедева.