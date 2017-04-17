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Стол переговоров как ключ к айдентике торговой конференции Trade Dialog

17 Апреля 2017 48 0 Дизайн
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Агентство PG Branding разработало айдентику для конференции Trade Dialog, мероприятия, где пересекаются интересы продавцов и производителей.  

Trade Dialog – это открытая конференция производителей и продавцов, на которой они могут обсудить даже самые деликатные аспекты совместной работы. Мероприятие должно было стать местом для встреч и диалога торговых представителей, поэтому его визуальная айдентика должна была быть простой и передавать суть конференции с первого взгляда. 

Идея: Наиболее корректное решение проблемы между торговыми представителями это прямой диалог. Стол переговоров – общее место, где конструктивный диалог может состояться.

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Решение: Именно поэтому стол переговоров стал ключевым элементом при разработке логотипа. А для того, чтобы подчеркнуть встречу двух противоположных точек зрения, название конференции, состоящее их двух слов, расположено по разные стороны стола

Использование: В зависимости от роли участника на конференции (пресса, производители, партнеры) цвет определенных элементов изменялся от желтого на голубой, розовый, зеленый соответственно.

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Разработанный дизайн, высоко оцененный участниками конференции, будет способствовать принятию конструктивных решений на последующих конференциях. 

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