Стол переговоров как ключ к айдентике торговой конференции Trade Dialog

Агентство PG Branding разработало айдентику для конференции Trade Dialog, мероприятия, где пересекаются интересы продавцов и производителей.

Trade Dialog – это открытая конференция производителей и продавцов, на которой они могут обсудить даже самые деликатные аспекты совместной работы. Мероприятие должно было стать местом для встреч и диалога торговых представителей, поэтому его визуальная айдентика должна была быть простой и передавать суть конференции с первого взгляда.

Идея: Наиболее корректное решение проблемы между торговыми представителями это прямой диалог. Стол переговоров – общее место, где конструктивный диалог может состояться.









Решение: Именно поэтому стол переговоров стал ключевым элементом при разработке логотипа. А для того, чтобы подчеркнуть встречу двух противоположных точек зрения, название конференции, состоящее их двух слов, расположено по разные стороны стола

Использование: В зависимости от роли участника на конференции (пресса, производители, партнеры) цвет определенных элементов изменялся от желтого на голубой, розовый, зеленый соответственно.





Разработанный дизайн, высоко оцененный участниками конференции, будет способствовать принятию конструктивных решений на последующих конференциях.