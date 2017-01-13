Стилизованные слои почвы в дизайне торговой марки кофе TerraСotta от Fabula Вranding

Агентство Fabula Вranding разработало торговую марку кофе (нейминг, логотип, дизайн упаковки) для ООО «Компания Валео Вита».

Бриф

Регионы, откуда импортируется кофе, – страны Азии и Африки. Особенность продукта – шоколадные нотки во вкусе. Материал упаковки – металлизированная пленка. Ценовой сегмент – средний.

Решение

Нейм TerraСotta отличается благозвучием и бархатным словесным послевкусием, а также ассоциируется с цветом, органично входящим в теплую «земляную» палитру кофейных оттенков.

В основе дизайн-концепта – паттерн, стилизованный под изображение слоев почвы, который обыгрывает название (terra – с латинского «земля»), а также графически напоминает пластику кофейных плантаций. Живописность и сложность формы фона уравновешивается лаконичным информационным блоком. Паттерн брендируется названием ТМ, выполненным в стилистике шрифтового логотипа. На упаковку добавлен эффект металлизации.



































