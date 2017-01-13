Рубрики
Вакансии Бизнес-обучение
Все рубрики

Стилизованные слои почвы в дизайне торговой марки кофе TerraСotta от Fabula Вranding

13 Января 2017 marketing.by 882 6 Байнет Дизайн Компании Креатив
Поделиться

Агентство Fabula Вranding разработало торговую марку кофе (нейминг, логотип, дизайн упаковки) для ООО «Компания Валео Вита».

Бриф

Регионы, откуда импортируется кофе, – страны Азии и Африки. Особенность продукта – шоколадные нотки во вкусе. Материал упаковки – металлизированная пленка. Ценовой сегмент – средний.

Решение

Нейм TerraСotta отличается благозвучием и бархатным словесным послевкусием, а также ассоциируется с цветом, органично входящим в теплую «земляную» палитру кофейных оттенков.

В основе дизайн-концепта – паттерн, стилизованный под изображение слоев почвы, который обыгрывает название (terra – с латинского «земля»), а также графически напоминает пластику кофейных плантаций. Живописность и сложность формы фона уравновешивается лаконичным информационным блоком. Паттерн брендируется названием ТМ, выполненным в стилистике шрифтового логотипа. На упаковку добавлен эффект металлизации.

terracotta (1).jpg

terracotta (2).jpg

terracotta (3).jpg

terracotta (4).jpg

terracotta (5).jpg

terracotta (6).jpg

terracotta (7).jpg

terracotta (8).jpg

terracotta (9).jpg



Поделиться
Всероссийский форум профессионалов сферы PR

Вакансии

TDI Group ищет трех профи в команду менеджеров по работе с клиентами «Терра Групп» ищет две боевые единицы в команду – дизайнера и PR-специалиста «Терра Групп» ищет ивент- и аккаунт-менеджера Открыта горячая вакансия Account Director в агентстве Forte Grey Консалтинговое агентство «МаркСист» и бизнес-школа «КАПИТАЛ» приглашают в команду маркетера UNFPA Country Office in Belarus looks for Project Communication/Advocacy Specialist Агентство Vondel ищет аккаунт-менеджера Платформа Talaka шукае камунiкатара-евангеліста
Материалы по теме:
Salmon Graphics и marketing.by к новому рекламному сезону запускают «Оскорбинку»
Украинский дизайнер создал ироничный политический календарь
Авторский «Календарь СуперМамы» от художницы из Бреста: семейный дневник и органайзер
Обсуждение:
Читайте также:
«Люби настоящее»: ОАО «Витебское молоко» сняло серию роликов с продакшн-студией PLAY
Баннер интернет-магазина о «Черной пятнице» получил невиданный CTR на Onliner.by
«Миссия папа»: белорусские отцы в календаре для фонда ООН от AVC
Ikea выпустила ролик об эпичной подготовке ко сну