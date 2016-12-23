Стикерпак «Традыцыі на новы лад» от Бульбашъ® теперь и в Telegram

Поздравления родных и близких – одна из важных составляющих новогодних праздников. Именно поэтому прошлой зимой компания Бульбашъ выпустила набор стикеров для Viber «Традыцыі на новы лад». Новый стикерпак предоставил пользователям возможность ярко и на родном языке отправлять поздравления в современном мессенджер-формате.

В этом году праздничные стикеры «Традыцыі на новы лад» появились в еще одном популярном мессенджере – Telegram. К прошлогодней зимней серии добавилось несколько новых стикеров с уже полюбившимся всем героями – веселым Снеговиком, озорной Козой и добродушным Святым Николаем. Теперь еще больше людей сможет поделиться с близкими праздничным настроением и пожелать им веселых праздников.





Набор стикеров для Telegram доступен по ссылке (https://telegram.me/addstickers/Bulbash_NY).