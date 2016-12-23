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Стикерпак «Традыцыі на новы лад» от Бульбашъ® теперь и в Telegram

23 Декабря 2016 1 0 Digital-маркетинг Дизайн
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Поздравления родных и близких – одна из важных составляющих новогодних праздников.  Именно поэтому прошлой зимой компания Бульбашъ выпустила набор стикеров для Viber «Традыцыі на новы лад». Новый стикерпак предоставил пользователям возможность ярко и на родном языке отправлять поздравления в современном мессенджер-формате. 

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В этом году праздничные стикеры «Традыцыі на новы лад» появились в еще одном популярном мессенджере – Telegram. К прошлогодней зимней серии добавилось несколько новых стикеров с уже полюбившимся всем героями – веселым Снеговиком, озорной Козой и добродушным Святым Николаем. Теперь еще больше людей сможет поделиться с близкими праздничным настроением и пожелать им веселых праздников.

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Набор стикеров для Telegram доступен по ссылке (https://telegram.me/addstickers/Bulbash_NY). 

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