Совпадение или копипаст? Призеры рекламных фестивалей, до боли похожие на другие проекты

Французский ресурс Joelapompe собирает и публикует рекламные проекты, которые похожи на другие работы. Совпадение или сознательное копирование? Об этом знают лишь авторы идей. Однако это довольно частая ситуация, которая выглядит особенно неприглядной, когда работы, значительно похожие на другие, получают самые престижные награды - на Cannes Lions. Недавно Joelapompe сделал красноречивую подборку, в которой фигурируют свежие проекты последних лет, в том числе - призеры Канн, которые до боли похожи на более раннюю рекламу.











































