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Совместные усилия против насилия: айдентика для проекта международной технической помощи ЮНФПА от DAB.Agency

3 Августа 2017 4 0 Дизайн
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Разработка фирменного стиля проекта международной технической помощи «Укрепление национального потенциала в сфере противодействия гендерному насилию (с акцентом на насилие в семье) в Республике Беларусь», реализуемого Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) совместно с Министерством Внутренних Дел при финансовой поддержке Правительства Великобритании и Шведского международного агентства по развитию (СИДА) в период с 2016 по 2018 гг.

Собраться вместе — это начало,
оставаться вместе — это прогресс, работать вместе — это успех.

Генри Форд

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Цель Проекта

Проект направлен на укрепление национального потенциала в сфере противодействия гендерному насилию (с акцентом на насилие в семье) в Республике Беларусь путём совершенствования законодательства и внедрения практических механизмов реагирования в области противодействия гендерному насилию (с акцентом на насилие в семье).

Формирование нулевой толерантности общества к насилию в семье также является одним из ожидаемых результатов данного проекта.

ЦА Проекта 

Первичная целевая аудитория - представители профессиональных групп (юристы, сотрудники правоохранительных органов, судьи, специалисты органов по труду, занятости и социальной защите, здравоохранения, образования, представители НПО), лидеры мнений, а также средства массовой информации.

Вторичная целевая аудитория:

  • Женщины и девочки, как социально-демографическая группа, подверженная наибольшему риску пострадать от насилия в семье.
  • Мужчины, проявляющие насилие в отношение женщин и/или девочек

Задача и условия для агентства 

  • донести до целевой аудитории важность совместных усилий в решении проблемы домашнего насилия в стране;
  • побудить вовлечённые профессиональные группы действовать сообща ради достижения целей реализации проекта
  • обязательная визуальная представленность партнёров и доноров проекта;
  • следование бренд-буку агентства Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА); наличие образов как мужчин, так и женщин;
  • по настроению скорее более официальной, нежели эмоциональной, но, в то же время, открытый;
  • разрабатываемый фирменный стиль проекта должен иметь позитивную коннотацию;
  • учёт необходимости максимального количества каналов коммуникации.

Решение

Погрузившись в проблематику и ценности проекта, проработав концептуальную и визуальную составляющие, мы имели несколько концепций с разными акцентами. По результатам конструктивных переговоров обоюдно пришли к согласию, что именно с идеей круглого стола мы сможем достигнуть поставленных целей и искомого результата.

Образ круглого стола символизирует совместные усилия по профилактике насилия в семье и защиту пострадавших (круг – как символ безопасности), совместную работу, партнёрство и нацеленность на принятие решений. Так, неслучайно, слоганом компании стала фраза "СОВМЕСТНЫЕ УСИЛИЯ ПРОТИВ НАСИЛИЯ" 

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Один в поле не воин — в любых серьезных делах — только объединив усилия, мы сможем прийти к решению такого острого вопроса как насилие в семье.

Паттерн — объединяющий образ, силуэты — все в круге. Круг – символ безопасности. 

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Круг компетентных, круг заинтересованных, круг партнёров и исполнителей проекта — как олицетворение платформы переговоров, призыв объединить компетенции, усилия и волю.

Заметим в том числе: на более мелких носителях паттерн может напоминать шестерни, что также не противоречит понятию «совместной работы» — ведь, когда шестерни в движении, то и механизм работает!

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