«Сочный» кейс: Как создавали сообщество по туризму Вконтакте для компании «Ростинг»

Туристическая компания Ростинг - один из ведущих туроператоров Беларуси – поставила перед подрядчиками по SMM задачу: продавать туры через социальные сети. Представители рекламных агентств Денис Климачев и Глеб Капцевич рассказывают, как им это удалось.
Как быстро набрать десятки тысяч подписчиков в сообщество «Вконтакте» с помощью розыгрышей? Рассказываем на примере туристической компании “Ростинг”, выросшей за год до 50.000 участников.
В качестве основного способа привлечения клиентов мы выбрали розыгрыши, потому что тогда в 2014 году розыгрыши начинали набирать обороты в сети + ни у кого не было таких крупных призов, как путевки. Некоторые сообщества в качестве призов использовали машины или квартиры, но это был обман и люди не велись. А вот путевки стали очень популярными.
Охваты розыгрышей зашкаливали. За час до оглашения результатов наблюдался ажиотаж на стене сообщества – каждую секунду появлялись новые комментарии. После разработки плана проведения розыгрышей на год, запустили первый. В декабре 2014 года это был один из самых эффективных методов привлечения аудитории, который давал непомерно бОльшие результаты, нежели сейчас. Люди были более лояльно настроены. Впрочем, ситуация к лету 2017 изменилась: из-за большого количества «левых» призов люди с трудом могут поверить, что выиграть путевку в ту же Болгарию реально.
Компания «Ростинг» была одной из первых в сети, кто за репост разыгрывал путевки. Главное, что розыгрыши всегда были честными: сотрудники и их родственники исключались.
В чем секрет?1. Привлекательный приз. Например, путевки в Болгарию, на Кипр, в Грецию или визы. Проводили и более крупный розыгрыш с путевкой, визой и призами ((около 15) – палатки, спортивный инвентарь и так далее.)
2. Оформление поста.
3. Максимальный посев или первоначальное вбрасывание информации среди целевой аудитории – покупали рекламу у блогеров и крупных белорусских сообществ.
4. «Упаковка» результатов: снять видео с результатами, сделать фото или видео с победителем, отзыв с реальными фото победителя. После второго или третьего розыгрыша снятого с экрана мы поняли, что нужно подойти к этому делу более серьезно и решили сделать небольшой ролик с розыгрышем. Мы обратились к услугам профессионального оператора, придумали сценарий и начали снимать.
В первом ролике снялся smm-специалист со вступительной речью на фоне стенда компании Ростинг, а только потом начался сам розыгрыш. Позже начали привлекать к съемке менеджеров по продажам туров и так далее. Например когда разыгрывали визу, начальник визового отдела говорил на видео приветствие. Видео вы можете посмотреть по ссылке.
Как увеличить охват целевой аудитории?Для этого есть 3 способа:
1. Покупка рекламы в популярных сообществах.
2. Продвижение поста в ленте, официальная реклама. Настраивали на розыгрыш рекламу в ленте и запускали таргетинг с объявлениями, что в нашем сообщество проходит розыгрыш!
3. Рассылка приглашений на мероприятие. Создавали встречу, в которой был пост про розыгрыш, и приглашали туда пользователей.
Самым трудным оказалось отследить продажи через социальную сеть. Поэтому пришлось внедрить дополнительный источник в CRM-системе. Схема проста: когда приходит клиент оформлять путевку, менеджер узнает откуда он о нас узнал и мы можем отследить сколько человек пришло из социальных сетей. Но тут оказалась ещё одна трудность. Во первых, многие забывали откуда они узнали о компании, во вторых клиент мог быть участником сообщества Вконтакте, а потом увидеть другую рекламу и забыть об этом.
Результаты:
В общей сложности мы провели 8 розыгрышей. Начиная с третьего, мы воспользовались услугами профессиональный видеосъемки. По ссылке Вы можете увидеть примеры.
Затраты на продвижение окупились и начали приносить прибыль уже через 3 месяца. Количество подписчиков в сообществе за год увеличилось до 50.000 пользователей.
Группа компании является самым крупным коммерческим сообществом в Беларуси по туризму. Ежемесячно сообщество Вконтакте генерирует более 600 заявок. Розыгрыши работают и сейчас, правда, по нашему мнению, уже не так эффективно как раньше.