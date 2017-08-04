«Сочный» кейс: Как создавали сообщество по туризму Вконтакте для компании «Ростинг»

Туристическая компания Ростинг - один из ведущих туроператоров Беларуси – поставила перед подрядчиками по SMM задачу: продавать туры через социальные сети. Представители рекламных агентств Денис Климачев и Глеб Капцевич рассказывают, как им это удалось.

Как быстро набрать десятки тысяч подписчиков в сообщество «Вконтакте» с помощью розыгрышей? Рассказываем на примере туристической компании “Ростинг”, выросшей за год до 50.000 участников.

В качестве основного способа привлечения клиентов мы выбрали розыгрыши, потому что тогда в 2014 году розыгрыши начинали набирать обороты в сети + ни у кого не было таких крупных призов, как путевки. Некоторые сообщества в качестве призов использовали машины или квартиры, но это был обман и люди не велись. А вот путевки стали очень популярными.

Охваты розыгрышей зашкаливали. За час до оглашения результатов наблюдался ажиотаж на стене сообщества – каждую секунду появлялись новые комментарии. После разработки плана проведения розыгрышей на год, запустили первый. В декабре 2014 года это был один из самых эффективных методов привлечения аудитории, который давал непомерно бОльшие результаты, нежели сейчас. Люди были более лояльно настроены. Впрочем, ситуация к лету 2017 изменилась: из-за большого количества «левых» призов люди с трудом могут поверить, что выиграть путевку в ту же Болгарию реально.

Компания «Ростинг» была одной из первых в сети, кто за репост разыгрывал путевки. Главное, что розыгрыши всегда были честными: сотрудники и их родственники исключались.





В чем секрет?

1. Привлекательный приз. Например, путевки в Болгарию, на Кипр, в Грецию или визы. Проводили и более крупный розыгрыш с путевкой, визой и призами ((около 15) – палатки, спортивный инвентарь и так далее.)2. Оформление поста.3. Максимальный посев или первоначальное вбрасывание информации среди целевой аудитории – покупали рекламу у блогеров и крупных белорусских сообществ.

4. «Упаковка» результатов: снять видео с результатами, сделать фото или видео с победителем, отзыв с реальными фото победителя. После второго или третьего розыгрыша снятого с экрана мы поняли, что нужно подойти к этому делу более серьезно и решили сделать небольшой ролик с розыгрышем. Мы обратились к услугам профессионального оператора, придумали сценарий и начали снимать.

В первом ролике снялся smm-специалист со вступительной речью на фоне стенда компании Ростинг, а только потом начался сам розыгрыш. Позже начали привлекать к съемке менеджеров по продажам туров и так далее. Например когда разыгрывали визу, начальник визового отдела говорил на видео приветствие. Видео вы можете посмотреть по ссылке.

Как увеличить охват целевой аудитории?

Самым трудным оказалось отследить продажи через социальную сеть. Поэтому пришлось внедрить дополнительный источник в CRM-системе. Схема проста: когда приходит клиент оформлять путевку, менеджер узнает откуда он о нас узнал и мы можем отследить сколько человек пришло из социальных сетей. Но тут оказалась ещё одна трудность. Во первых, многие забывали откуда они узнали о компании, во вторых клиент мог быть участником сообщества Вконтакте, а потом увидеть другую рекламу и забыть об этом.

Результаты:

Для этого есть 3 способа:1. Покупка рекламы в популярных сообществах.2. Продвижение поста в ленте, официальная реклама. Настраивали на розыгрыш рекламу в ленте и запускали таргетинг с объявлениями, что в нашем сообщество проходит розыгрыш!3. Рассылка приглашений на мероприятие. Создавали встречу, в которой был пост про розыгрыш, и приглашали туда пользователей.

В общей сложности мы провели 8 розыгрышей. Начиная с третьего, мы воспользовались услугами профессиональный видеосъемки. По ссылке Вы можете увидеть примеры.

Затраты на продвижение окупились и начали приносить прибыль уже через 3 месяца. Количество подписчиков в сообществе за год увеличилось до 50.000 пользователей.

Группа компании является самым крупным коммерческим сообществом в Беларуси по туризму. Ежемесячно сообщество Вконтакте генерирует более 600 заявок. Розыгрыши работают и сейчас, правда, по нашему мнению, уже не так эффективно как раньше.