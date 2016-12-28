Сменить имидж: Белорусские бренды, которые провели редизайн в 2016 году

Целый ряд брендов - от крупного до малого бизнеса - в 2016 году обновили фирменный стиль либо упаковку продукции. А порой и то, и другое. Насколько удачно они изменились — судить потребителям, ради них все это обычно и затевается.

«Крынiца»

Было

Стало

«Слодыч»



В середине июня крупнейший пивоваренный завод страны, который все еще остается в собственности государства, показал обновленный лого и одел бутылки в свежие этикетки. Причем компания не обошлась мелкими корректировками, а кардинально сменила стиль: основой логотипа стал глобус, отражающий новый слоган пивоварни "Криница без границ".Дизайн упаковки 2013 года, разработанный студией Fabula, сменил новый стиль.

«Слодыч» поменял дизайн упаковки для большей части своей продукции.













Amato



Fabula Branding провела редизайн упаковки кофе – молотого и в зернах – для одного из крупнейших импортеров чая, кофе и бакалеи в Беларуси ООО «Авалонторг», производителя кофе под брендом Amato.

Было:





Стало:





«Лидское пиво» для «Коллекции мастера»



ОАО «Лидское пиво» провело редизайн линейки пива «Коллекция мастера», выпускаемого ограниченной серией. Коммуникация этого бренда перешла на белорусский язык. Теперь серия носит название «Калекцыя Майстра» и украшается собственным логотипом.

Было:





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«Здравушка»



Fabula Branding провела рестайлинг логотипа и редизайн основной линейки ТМ «Здравушка» для ОАО «Здравушка-милк».

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Крамбамбуля



Национальный белорусский алкоголь обновил внешний образ. Крамбамбуля появилась в новом имидже от ARMBRAND.

Было:





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«Александрыя»

Public Group облегчила дизайн упаковки «Александрыя», а также сузила цветовое решение до двух фирменных цветов завода «Криницы» – белого и зеленого.







Сыр «Лизаветинский»



Subbota провела ребрендинг торговой марки фермерского сыра «Лизаветинский», выпускаемого на хуторе под Минском.

Основной задачей агентства была разработка и создание образа, который бы полностью оправдывал высокую стоимость козьего сыра «Лизаветинский».









Вино Bonne Chance «Минского завода игристых вин»



AVC провело редизайн этикетки белого игристого вина Bonne Chance «Минского завода игристых вин». Агентство предложило концепцию, которая на первый план выводит ключевое преимущество Bonne Chance — испанское происхождение.









«8 Марта»



Public Group провели ребрендинг трикотажной фабрики «8 Марта».









«Веселые внучата» — редизайн творожно-десертной группы

Специально для «Бабушкиной крынки» Fabula Branding провела редизайн творожно-десертной группы (глазированные сырки, молоко, кефир, питьевой и обычный йогурт) и разработала дизайн упаковки для новых позиций.









Сухари и сушки КУП «Минскхлебпром»



Редизайн популярных сухарей и сушек КУП «Минскхлебпром» от AIDA Pioneer



Перед агентством стояла задача по редизайну двух видов упаковки: сухарей и сушек. Необходимо было разработать яркий дизайн, который бы позволил продукту выделиться на полке и привлечь внимание покупателя.

Было:





Стало:









Белавиа

Было

Стало

Национальная авиакомпания довольно давно анонсировала смену имиджа. Вовлеченная общественность ожидала, что основой фирменного стиля станет некий символ Беларуси. Дизайнер Илья Андреев предложил в качестве такового василек. Именно этот образ и использовала Белавиа в итоге, правда, обратившись за помощью в разработке дизайна в иностранную студию. Адаптацию же фирменного стиля провело агентство Vondel.Новый лого и стиль был представлен в августе 2016 года.