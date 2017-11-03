Слово, способное испугать любого рекламщика: Как Forte Grey добавило дрожи на Хеллоуин

В день, в который ты просто обязан кого-то испугать, очень хотелось сделать что-то по-настоящему страшное исключительно для рекламщиков. Важно было уйти от затертых до дыр образов тыкв, призраков и клишированных решений.
Есть то, что пугает любого рекламщика похлеще любого глухонемого маньяка в хоккейной маске с бензопилой в парадном на газонокосилке или 197-страничного брифа на вчера. И это всего-навсего две буквы, собранные в предлог.
Для рекламщика нет ничего страшнее, чем услышать НО после положительного высказывания в адрес проделанной работы.
«Но» – это поистине кошмар рекламиста. А в Хэллоуин, как известно, все страхи и кошмары оживают.
Вот и НО ожило. Благодаря Forte Grey.
Была разработана серия персонажей НО, которые в паре с «классическими» высказываниями несли в себе всю боль и ужас рекламщика. Кроме того, были созданы шаблоны для того, чтобы каждый из рекламщиков мог вписать туда свой личный кошмарный опыт и персональную профессиональную боль, связанную с НО.
В качестве площадки был выбран Facebook – как место, в котором живет интересующая нас целевая.
Результаты на сегодня:
- Качественный user generated content с использованием шаблонов и без них
- Публикации на специализированных пабликах
- HR- эффект. Мы не планировали, но к нам на работу попросилось три человека.
- Like от 15 креативных директоров из Киева, Минска и Москвы.
- И самое важное – удалось напомнить рекламному сообществу об их настоящих страхах и кошмарах.
- Органический охват >5000 пользователей при том, что у страницы всего 840 Likes