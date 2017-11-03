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Слово, способное испугать любого рекламщика: Как Forte Grey добавило дрожи на Хеллоуин

3 Ноября 2017 42 0 Креатив Нестандарт
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В день, в который ты просто обязан кого-то испугать, очень хотелось сделать что-то по-настоящему страшное исключительно для рекламщиков. Важно было уйти от затертых до дыр образов тыкв, призраков и клишированных решений. 

Есть то, что пугает любого рекламщика похлеще любого глухонемого маньяка в хоккейной маске с бензопилой в парадном на газонокосилке или 197-страничного брифа на вчера. И это всего-навсего две буквы, собранные в предлог. 

Для рекламщика нет ничего страшнее, чем услышать НО после положительного высказывания в адрес проделанной работы. 

«Но» – это поистине кошмар рекламиста. А в Хэллоуин, как известно, все страхи и кошмары оживают. 

Вот и НО ожило. Благодаря Forte Grey. 

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Была разработана серия персонажей НО, которые в паре с «классическими» высказываниями несли в себе всю боль и ужас рекламщика.  Кроме того, были созданы шаблоны для того, чтобы каждый из рекламщиков мог вписать туда свой личный кошмарный опыт и персональную профессиональную боль, связанную с НО.

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В качестве площадки был выбран Facebook – как место, в котором живет интересующая нас целевая.

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Результаты на сегодня:

  • Качественный user generated content с использованием шаблонов и без них
  • Публикации на специализированных пабликах
  • HR- эффект. Мы не планировали, но к нам на работу попросилось три человека.
  • Like от 15 креативных директоров из Киева, Минска и Москвы.
  • И самое важное – удалось напомнить рекламному сообществу об их настоящих страхах и кошмарах.
  • Органический охват >5000 пользователей при том, что у страницы всего 840 Likes 

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