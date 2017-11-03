Слово, способное испугать любого рекламщика: Как Forte Grey добавило дрожи на Хеллоуин

В день, в который ты просто обязан кого-то испугать, очень хотелось сделать что-то по-настоящему страшное исключительно для рекламщиков. Важно было уйти от затертых до дыр образов тыкв, призраков и клишированных решений.

Есть то, что пугает любого рекламщика похлеще любого глухонемого маньяка в хоккейной маске с бензопилой в парадном на газонокосилке или 197-страничного брифа на вчера. И это всего-навсего две буквы, собранные в предлог.

Для рекламщика нет ничего страшнее, чем услышать НО после положительного высказывания в адрес проделанной работы.

«Но» – это поистине кошмар рекламиста. А в Хэллоуин, как известно, все страхи и кошмары оживают.

Вот и НО ожило. Благодаря Forte Grey.











