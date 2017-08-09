Слепой фотограф снял фотосет для рекламной кампании Volkswagen

Бренд Volkswagen привлек слепого фотографа Пита Эскерта (Pete Eckert) к работе над продвижением новой модели авто Arteon.



Пит Эскерт начал терять зрение около 30 лет назад в связи с заболеванием сетчатки. Попутно он стал заниматься тем, что позже медиа окрестили "рисование светом". Особенность его фотосъемки - "звук, касание и память". В итоге получаются невероятно красочные и одновременно призрачные изображения. В немецком агентстве Grabarz & Partner решили, что авторский подход фотографа поможет подчеркнуть особенности новой модели Volkswagen.



Что получилось у незрячего фотохудожника - смотрите ниже.















