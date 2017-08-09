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Слепой фотограф снял фотосет для рекламной кампании Volkswagen

9 Августа 2017 10 0 Креатив Нестандарт
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Бренд Volkswagen привлек слепого фотографа Пита Эскерта (Pete Eckert) к работе над  продвижением новой модели авто Arteon. 

Пит Эскерт начал терять зрение около 30 лет назад в связи с заболеванием сетчатки. Попутно он стал заниматься тем, что позже медиа окрестили "рисование светом". Особенность его фотосъемки - "звук, касание и память". В итоге получаются невероятно красочные и одновременно призрачные изображения. В немецком агентстве Grabarz & Partner решили, что авторский подход фотографа поможет подчеркнуть особенности новой модели Volkswagen. 

Что получилось у незрячего фотохудожника - смотрите ниже. 

Arteon_Pete_Galerie_16-9_08.jpg
Arteon_Pete_Galerie_16-9_06.jpg
Arteon_Pete_Galerie_16-9_04.jpg
Arteon_Pete_Galerie_16-9_02.jpg
Arteon_Pete_Galerie_16-9_01.jpg

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