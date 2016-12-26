Сказка к нам приходит. Подборка самых добрых рождественских роликов 2016 года

Marketing.by собрал наиболее примечательные и сказочные рождественские ролики различных брендов, вышедшие в конце 2016 года. В списке оказалась история морковки Кевина, мини-фильм Burberry о жизни своего основателя, бунт домашних кошек, реклама Apple о Франкенштейне и многое другое.



Предлагаем насладиться великолепным продакшеном и зарядиться праздничным настроением.



John Lewis

По данным Adweek, ролик John Lewis про собаку, которая ждет праздника, стал самой популярной рождественской рекламой в 2016 году.

Waitrose



Сеть британских супермаркетов Waitrose выпустила специальный ролик к Рождеству, который в соцсетях уже успели окрестить «лучшим рождественским роликом этого года». 90-секундное видео под названием «Возвращение домой на Рождество» представляет из себя рассказ о непростых приключениях птички — скандинавской малиновки, — летящей через горы и моря в Великобританию, где юная девушка оставила для нее пирог. На своем пути птица успевает спастись от орла, попасть на корабль во время шторма и преодолеть массу других препятствий, чтобы наконец оказаться на заднем дворе возле блюдца с заветным пирогом.

Аэропорт Хитроу



Рождественской рекламой, получившей больше всего просмотров на YouTube, стал ролик лондонского аэропорта Хитроу о пожилой паре, представленной в виде плюшевых медведей. Они постоянно держатся за руки, волнуются перед прибытием и нелепо пытаются взять багаж с ленты.





Сеть супермаркетов Meijer



Рождество — это чудесный праздник, но подготовка всегда забирает уйму нервов и энергии. Поэтому просто оставайтесь верными своим мечтам, а обо всём остальном позаботится сеть супермаркетов Meijer.



H&M

В красочном ролике Уэса Андерсона показано, как плохие новости можно разбавить легким сюрпризом и объединить людей для создания праздничного настроения.





McDonald’s

Каждый из нас задавал себе вопрос: «Может быть в этом году?». Может быть в этом году мы начнем жизнь сначала, поменяем надоевшую работу, найдем любовь и в конце концов станем счастливыми. Вот McDonald’s знает, где нужно искать счастье, главное пойти ему навстречу.







Apple



Главным героем рекламы Apple стал Франкенштейн, который записал мелодию музыкальной шкатулки на iPhone 7 и отправился на городскую площадь, чтобы поздравить с праздником окружающих. Ему не сразу удается это сделать: люди не принимают его, а одна из лампочек на его шее гаснет. Однако маленькая девочка спасает ситуацию и поддерживает персонажа песней.





Mercedes Benz

Mercedes Benz решил в этом году поздравить всех и напомнить нам о том, что в душе мы всегда остаемся детьми и тоже хотим получать подарки. Просто чуть-чуть не такие, как в детстве.







Aldi - Kevin the Carrot



Заинтриговав британцев тизерами, сеть супермаркетов выпустила ролик, в котором актер Джим Бродбент рассказывает историю Морковки Кевина, предпринявшей отчаянные попытки встретиться с Сантой.

Избежав ряд опасностей на своем пути, Кевин вместе с Сантой совершает путешествие над Лондоном, Глазго и Бристолем. В преддверии запуска сеть разослала ряду изданий пакеты с изображением морковки и слоганом: «Легенды не рождаются, а выращиваются» вместе с хэштегом #kevinthecarrot.





Milka

Видео под хэдлайном «Машина времени» от Жан-Пьера Жёне и W+K Amsterdam рассказывает историю маленького мальчика, который не может больше ждать Рождества. Благодаря часовщику и маленьким хитростям его родителей чудо сбывается. Бренд уверен, что нет необходимости ждать прихода праздника, чтобы разделить радостные моменты с близкими. Лучше делать каждый день особенным.







Marks & Spencer



Британский производитель одежды рассказал историю о мальчике, который часто шалит и слегка издевается над своей сестрой, но все равно очень любит ее и хочет сделать самый лучший подарок. Ему помогает миссис Клаус — пока ее супруг отправляется в традиционную «командировку» по всему миру, она приносит в дом мальчика желанный подарок.





Burberry

Фэшн-бренд рассказал в мини-фильме о жизни своего основателя Томаса Берберри. В ролике снялись Сиена Миллер, Лили Джеймс, Донал Глисон и Доминик Уэст

Sainsburys



Сеть британских супермаркетов Sainsburys выпустила анимационный мюзикл о трудоголике Дэйве, который осознает, что лучший подарок, который он может сделать своей семье в этом году, — это его время.





Edeka Group



Рекламу с такой же мыслью выпустила немецкая компания Edeka. В ней показано, как люди стремятся всё успеть перед Новым годом: найти елку, приготовить ужин, сделать покупки, поставить зимнюю резину, провести деловые встречи, украсить дом. Дети чувствуют себя одинокими и подавленными во всей этой суете. Бренд заключает, что главное в праздники — это внимание и забота по отношению к близким.





Coca-Cola



Бразильский офис Coca-Cola выпустил ролик о простых проявлениях добра. В видео парень скрыто дарит подарки людям, которые готовятся к празднику.





Temptations



Бренд кошачьего корма продемонстрировал беспорядок после «бунта» домашних животных.





Amazon



Интернет-магазин Amazon снял видео о том, как мусульманин и католик обмениваются подарками на рождество.





Allegro



Компания Allegro, специализирующаяся на курсах английского языка, выпустила рождественскую рекламу в виде короткометражного фильма.

Несмотря на то, что в видео отсутствует Санта Клаус, олени, и прочие атрибуты новогодней рекламы, это настоящая «рождественская история» в виде трогательного рассказа из жизни обычного человека.



