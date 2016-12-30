"Системные технологии" подготовили корпоративные сувениры-антистресс

Компания «СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИТ-компания, специализирующаяся на автоматизации банковской, финансовой и промышленной сфер) подготовила оригинальные сувениры с элементами раскраски-антистресс на 2017 год. Элементы раскраски присутствуют на календаре, блокнотах, новогодних открытках.

Описание:



Все сувениры компании выполнены в лаконичном стиле.

Раскраска с узорами поможет передохнуть во время рабочего дня, отвлечься от суеты и погрузиться в создание разноцветной картинки.

Можно рисовать прямо на календаре. Шапка выполнена из специально предназначенной для этого бумаги. Новогодняя открытка также может стать разноцветной с помощью цветных карандашей и фантазии.









Мы также использовали элементы раскраски-антистресс на страницах блокнота, чтобы совещания проходили ярче. К каждому блокноту прилагается набор цветных карандашей.









Реализация:

Компания «СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» разрабатывает свои продукты не просто ДЛЯ клиентов, а ВМЕСТЕ с клиентами. Поэтому основная идея — создать подарки вместе. Для концепции сувениров был выбран слоган «Зробiм разам!».

Концепция предполагает изготовление корпоративных сувениров с элементами раскраски, которую каждый может разукрасить на свое усмотрение, то есть создать яркую картинку вместе с компанией «СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».

Среди сувениров — квартальный календарь, блокнот, открытки, брендированные цветные карандаши и конфеты в форме карандашей, фирменные пакеты.

Дизайн сувениров разработан без привлечения агентства, а изготовлена продукция силами подрядчиков.

Кредитсы:

Состав творческой группы — отдел маркетинга компании «СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».