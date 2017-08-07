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Шрифт, торт и флешмоб: как бренды, медиа и люди отметили 500-летие беларуского книгопечатания

7 Августа 2017 137 0 PR Байнет Бизнес Компании Креатив Тренды
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Вчера в Беларуси отмечали юбилей белорусского книгопечатания: 500 лет назад, 6 августа 1517 года Франциск Скорина издал в Праге первую беларускую книгу — Псалтырь.

Мы внимательно наблюдали за медиа, брендами и соцсетями, и собрали подборку примеров, как была использована эта важная для страны культурная дата.

TUT.by

Логотип TUT.by на главной странице портала был изменен, а цвета стилизованы под старую книгу. Главной новостью дня стояла публикация в форме 10 ответов на наивные вопросы о первопечатнике:

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Также "под Скорину" были забрендированы страницы новостных разделов:

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Яндекс

На главной странице поисковика логотип Яндекса изменился на один день в честь Франциска Скорины:

screencapture-yandex-by-1502049287962_cr.png

Изменения были в мобильном браузере от Яндекса:

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Фото - Елена Барткевич

БелТА

Информационное агентство подготовило короткое досье о деятельности Скорины в формате видеоролика:


Белгазпромбанк

К юбилею издания "Псалтыря" "Белгазпромбанк" подошел ответственно и заранее: в 2017 году банком реализуется международный выставочный проект «Дорогами Скорины с Белгазпромбанком». В городах, связанных с жизненным путем Франциска Скорины, проводятся выставки. Отправной точкой турне стал Вильнюс, где выставка работала с 4 мая по 4 июня 2017 года в Национальном музее «Дворец великих князей литовских».

C 1 сентября 2017 года она открывается в Полоцке в Музее белорусского книгопечатания, а потом экспозиция отправится в Калининград (Кёнигсберг), где в 1529-1530 годах  Скорина жил по приглашению прусского герцога Альбрехта Бранденбургского.

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Исчерпывающую информацию о жизненном пути первопечатника можно будет получить посредством специально запрограммированного инфокиоска. При помощи шлема виртуальной реальности можно будет посетить печатную мастерскую Скорины. Моделью для создания виртуальной мастерской послужила реконструированная типография XVII-XVIII веков, находящаяся в Музее белорусского книгопечатания.

Специально для проекта снят документальный фильм Олега Лукашевича «Франциск Скорина. Человек мира». 

По словам председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико, «широкая география проекта  призвана продемонстрировать единство белорусской и европейской культур, прошедшее сквозь века».

Ну и кроме того, на странице Facebook у банка обложка на тему юбилея:

sk.png

velcom

На официальной странице в Facebook компания разместила ссылку на видео "Падарожжы дылетанта", в которой Юрий Жигамонт рассказывает о деятельности Скорины в Праге:

798790.PNG

Борды

"БелВнешРеклама" разместила в Минске и на МКАД на 50 бордов с изображениями о Библии Франциска Скорины из серии "Родныя даты":

ванеева съезд.jpg

Торт

Жительница Витебска испекла 25-килограммовый торт в виде скориновский библии. Как сообщает "Наша Ніва", девушка Настя и ее мама верующие-протестанты, и у них есть небольшая частная пекарня в Витебске.

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Шрифт

Дизайнер Алексей Коваль по заказу группы неравнодушных беларусов разработал к 500-летию издания "Псалтыря" шрифт на основе букв, которые использовались в скориновских книгах.

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Лицензия шрифта предусматривает его бесплатное использование.

Флешмоб

Журналист и ведущий курсов "Мова Нанова" Глеб Лободенко запустил в Facebook флешмоб, предложив поставить на аватар портрет беларуского первопечатника.

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И поэтому местами Facebook стал выглядеть как-то так:

screencapture-facebook-gleb-labadzenka-1502090346150 (1)_cr.png


К слову, совсем немногие бренды из ТОП 20 в Facebook отметили эту дату: не отметил ее, например, книжный он-лайн ритейлер Oz.by, ни национальные торговые марки. 

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