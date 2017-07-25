Samsung в Польше снял документальный фильм о военном пилоте, который готовился стать космонавтом

Южнокорейский бренд Samsung продолжает продвижение флагманского смартфона Galaxy S 8 и очков для виртуальной реальности в рамках кампании #DoWhatYouCant. В Польше Samsung и агентство VML поработали с темой вечной тяги человечества к исследованию космоса. При поддержке бренда был снят документальный фильм о польском военном пилоте Тадеуше Кацюра (Tadeusz Kuziora), который проходил подготовку к полету в космос в конце 70-х годов прошлого века.



К сожалению, в космос пилот так и не полетел. Зато сегодня он может снова почувствовать себя внутри корабля - благодаря технологии виртуальной реальности, даже сидя в любимом кресле.



Фильм демонстрировался по польскому телевидение, также история пилота рассказывалась в социальных сетях Samsung в Польше.

