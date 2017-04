Samsung показывает, что ранее невозможное становится нормальным

Samsung этой весной продвигает свой флагманский смартфон Galaxy S8 с помощью масштабных историй, объединенных единым слоганом "Делай то, что не можешь" ("Do What You Can't"). Так, в марте этого года агентство Leo Burnett выпустило сюжет со страусом, который учится летать, получая новые для него ощущения полета с помощью VR.



Буквально несколько дней назад вышел еще один ролик - на этот раз о целой линейке продуктов Samsung - от смартфонов до VR-очков и GR-часов, с помощью которых герои запечатлевают самые яркие события жизни. Слоган видео отражает эдакий переход к новому миру: "То, что для нас было невозможным, для нового поколения - нормально."