Рубрики
Вакансии Бизнес-обучение
Все рубрики

Samsung показывает, что ранее невозможное становится нормальным

10 Апреля 2017 180 0 Production
Поделиться

Samsung этой весной продвигает свой флагманский смартфон Galaxy S8 с помощью масштабных историй, объединенных единым слоганом "Делай то, что не можешь" ("Do What You Can't"). Так, в марте этого года агентство Leo Burnett выпустило сюжет со страусом, который учится летать, получая новые для него ощущения полета с помощью VR.

Буквально несколько дней назад вышел еще один ролик - на этот раз о целой линейке продуктов Samsung - от смартфонов до VR-очков и GR-часов, с помощью которых герои запечатлевают самые яркие события жизни. Слоган видео отражает эдакий переход к новому миру: "То, что для нас было невозможным, для нового поколения - нормально."

Поделиться

Вакансии

Маркетолог, продавец и PR-умелец - команда Talaka ждёт вас AIDA Pioneer: ищем лучших в команду к лучшим Компания-лидер в сфере организации Национальных выставок за рубежом ищет Главного маркетолога «БелРосБизнесМедиаКонсалт» ищет менеджера по продажам Рекламное агентство Leo Burnett Kryn объявляет конкурс на вакансию старшего копирайтера KYKY.org и минский the Village ищут менеджера по продажам и ведению рекламных проектов Студия Sette срочно ищет менеджера PR-проектов Горячие вакансии: Требуются ТВ и Digital планеры в команду аффилированного партнера международной сети Mindshare
Материалы по теме:
«Люби настоящее»: ОАО «Витебское молоко» сняло серию роликов с продакшн-студией PLAY
"Динамо-Брест" сделало атмосферное видео о победе над БАТЭ
«Маленькое счастье»: Partizan Production показал момент из жизни молодой семьи в рекламе детского питания
Обсуждение:
Читайте также:
Salmon Graphics и marketing.by к новому рекламному сезону запускают «Оскорбинку»
Могилевлифтмаш и Public Group разработали экспортную торговую марку - для выхода на новые рынки
Свежий "провал" рекламного ролика: Pepsi и банка газировки, меняющая мир
Рижское агентство помогло пивному бренду KORONET сменить облик к новому сезону