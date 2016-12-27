С Новым Годом ваши...цыцы. Вирусная открытка от Milavitsa или тонкий троллинг?

"Пожалуй, самое провокационное поздравление с Новым годом!" - с такой подписью в социальной сети Вконтакте появилась несколько эпатажная гифка-поздравление от имени белорусского производителя белья - компании Milavitsa.



Правда, сама ли Milavitsa придумала и запустила анимированную открытку с сугробами, которые превращаются в женский бюст, или фанат бренда, сказать сложно. В официальных пабликах открытка пока не появлялась. Впрочем, на фоне ситуации с активизацией борьбы против сексизма в белорусском рекламе такой ход может стать неплохим ситуативным пиаром J

