С Днем комфорта! Стало известно, кто поставил желтый диван на остановке транспорта в Минске

С инициативой объявить 1 августа всебелорусским Днем комфорта выступила компания velcom. В этот день оператор предложил всем белорусам обратить особое внимание на то, что делает их жизнь более удобной и призвал дарить комфорт всем окружающим.
В качестве наглядного примера оператор предложил свое видение того, как можно вывести «комфорт» на новый уровень. Так, в самых неожиданных местах Минска появились «места повышенной комфортности».
Помните, в соцсетях обсуждали появление на одной из городских остановок общественного транспорта вместо жесткой скамейки мягкого желтого дивана? Эта была "подготовка" ко Дню комфорта от velcom.
Также остроту впечатлений от подъема на столичном колесе обозрения смягчали неожиданные в кабинках бинокли, мягкие игрушки-ждуны, конфеты и вентиляторы.
А в качестве подарка ко Дню комфорта клиентов компании, которые подключились на любой из тарифных планов линейки «Комфорт» в центре продаж компании, ожидал личный водитель за рулем роскошного Rolls-Royce, готовый доставить их в любое нужное им место города.
«Проведением Дня комфорта мы стремились напомнить о том, что комфорт для человека — это когда реальность превосходит его ожидания и для полноценной, полнокровной жизни более насыщенные краски, более яркие впечатления просто необходимы», – отмечает начальник отдела корпоративных коммуникаций компании velcom Вячеслав Смирнов.