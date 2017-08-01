Рубрики
Вакансии Бизнес-обучение
Все рубрики

С Днем комфорта! Стало известно, кто поставил желтый диван на остановке транспорта в Минске

1 Августа 2017 202 0 Вирусный маркетинг Нестандарт
Поделиться

С инициативой объявить 1 августа всебелорусским Днем комфорта выступила компания velcom. В этот день оператор предложил всем белорусам обратить особое внимание на то, что делает их жизнь более удобной и призвал дарить комфорт всем окружающим.

В качестве наглядного примера оператор предложил свое видение того, как можно вывести «комфорт» на новый уровень. Так, в самых неожиданных местах Минска появились «места повышенной комфортности».

Помните, в соцсетях обсуждали появление на одной из городских остановок общественного транспорта вместо жесткой скамейки мягкого желтого дивана? Эта была "подготовка" ко Дню комфорта от velcom.


Также остроту впечатлений от подъема на столичном колесе обозрения смягчали неожиданные в кабинках бинокли, мягкие игрушки-ждуны, конфеты и вентиляторы. 


А в качестве подарка ко Дню комфорта клиентов компании, которые подключились на любой из тарифных планов линейки «Комфорт» в центре продаж компании, ожидал личный водитель за рулем роскошного Rolls-Royce, готовый доставить их в любое нужное им место города.

«Проведением Дня комфорта мы стремились напомнить о том, что комфорт для человека — это когда реальность превосходит его ожидания и для полноценной, полнокровной жизни более насыщенные краски, более яркие впечатления просто необходимы», – отмечает начальник отдела корпоративных коммуникаций компании velcom Вячеслав Смирнов.

Поделиться

Вакансии

Открылись 9 вакансий в Labs Publicity Group: дизайнер, креативный копирайтер, PR-менеджер и много кто еще Агентство BDCenter ищет Senior Traffic Manager (Media Buyer) Коммуникационное агентство «АРС Коммюникейшнз» ищет аккаунт-менеджера и ассистента аккаунт-менеджера Музей миниатюр Беларуси "Страна мини" ищет маркетолога Salmon Media ищет аккаунт-менеджера по работе с ТВ клиентами Fabula Branding ищет аккаунт-менеджера Команда проекта "ВИТРИНЫ БАЙ" ищет «голодного» директора по продажам Агентство Not Perfect | Y&R Minsk срочно ищет дизайнера
Материалы по теме:
Чудокреативы июля: лучший в мире копирайтер, Миша Галустян и "благая" крупа
Нестандарт: Как торговая сеть "Виталюр" сумела совместить искусство и рыбу
Общение с брендом: «Лидское пиво» компенсировало покупателю моральный ущерб после взрыва бутылки кваса
Обсуждение:
Читайте также:
Три кейса о том, как «Стена Трампа» на мексиканской границе вдохновила бренды на креативную рекламу
British Airlines привлекли топовых кинозвезд для съемок инструкции о безопасности полета
Ван Дамм попросил позвонить у Нагиева в новой рекламе российского МТС
IKEA обставила румынский музей согласно национальным традициям страны