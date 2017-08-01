С Днем комфорта! Стало известно, кто поставил желтый диван на остановке транспорта в Минске

С инициативой объявить 1 августа всебелорусским Днем комфорта выступила компания velcom. В этот день оператор предложил всем белорусам обратить особое внимание на то, что делает их жизнь более удобной и призвал дарить комфорт всем окружающим.

В качестве наглядного примера оператор предложил свое видение того, как можно вывести «комфорт» на новый уровень. Так, в самых неожиданных местах Минска появились «места повышенной комфортности».