Рижское агентство помогло пивному бренду KORONET сменить облик к новому сезону

Бренд-команда «Лидского пива» совместно с латвийским агентством Ad Astra Riga провели редизайн пивной линейки KORONET.

Все сорта бренда – KORONET, KORONET Stout, KORONET Red Ale – приобрели новый образ, соответствующий традиционному британскому пивному дизайну. На самой этикетке появилась геральдическая композиция с чёткими шрифтами и линиями, что позволяет потребителям легче считывать название бренда и быстрее ориентироваться при выборе сорта.

Изменения затронули только оформление этикетки, сам продукт, а также форма бутылки остались прежними. Одновременно с редизайном KORONET стал самостоятельным брендом, вне линейки ЛIДСКАЕ, а светлый KORONET получил дополнительный дифференциал в названии и стал KORONET Lager.

Цветовая кодификация сортов сохранена практически без изменений: золотистый цвет – для KORONET Lager, насыщенный красный – для KORONET Red Ale, благородный чёрный дополненный ярким желтым – для KORONET Stout.













Справка:

Первый сорт из линейки KORONET был представлен на белорусском рынке в 2013 году. Особенностями бренда являются ориентация при разработке сортов на британские традиции пивоварения, а также оригинальная стеклянная бутылка - королевская пинта (0,568 л).

KORONET Lager – светлое пиво, лагер, KORONET Stout – темное пиво, сваренное в стиле британских сухих стаутов, KORONET Red Ale – пиво верхового брожения с медно-красным оттенком.