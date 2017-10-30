Режиссер Баз Лурман снял чувственный мини-фильм для H&M

Бренд одежды H&M продолжает привлекать известных кинорежиссеров к созданию минифильмов для бренда. Вслед за Уэсом Андресеном пришел черед автора "Великого Гэтсби" База Лурмана. Он снял для бренда 4-минутную историю о том, как два друга приезжают в удивительное поместье, полное цветов, где всегда царит весна, беззаботное веселье и, конечно, красивые девушки.



Видео посвящено новой коллекции H&M, созданной в коллаборации H&M с дизайнером Erdem Moralioglu, фишка которого - цветочные мотивы в одежде. Ролик успел набрать на youtube более 3 млн просмотров.

