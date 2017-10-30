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Режиссер Баз Лурман снял чувственный мини-фильм для H&M

30 Октября 2017 70 0 Production Креатив
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Бренд одежды H&M продолжает привлекать известных кинорежиссеров к созданию минифильмов для бренда. Вслед за Уэсом Андресеном пришел черед автора "Великого Гэтсби" База Лурмана.  Он снял для бренда 4-минутную историю о том, как два друга приезжают в удивительное поместье, полное цветов, где всегда царит весна, беззаботное веселье и, конечно, красивые девушки. 

Видео посвящено новой коллекции H&M, созданной в коллаборации H&M с дизайнером Erdem Moralioglu, фишка которого -  цветочные мотивы в одежде.   Ролик успел набрать на youtube более 3 млн просмотров. 

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