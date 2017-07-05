Реклама и музыкальные клипы: выпускники специальности "телереклама" БГАИ показали свои дипломные ролики

На что способны молодые телерекламщики? Кто дышит в спину нынешним аксакалам беларуских продакшнов? — подумали мы и нашли работы выпускников кафедры теории и истории дизайна Беларуской государственной академии искусств.



В этом году на факультет дизайна и декоративно-прикладного искусства подготовил восемь выпускников по специализация "телереклама". Marketing.by связался с ребятами, и шесть из восьми согласились показать свои дипломные проекты.



Рекламный ролик для студии дизайнерской обуви Studio Sutoria





Автор: Ольга Барщевская

Оценка: 8 баллов

Дипломный ролик посвящен развитию дизайнерского бизнеса в Беларуси, а также формированию и реализации творческих идей малыми предприятиями и организациями посредством дизайна и проектирования качественного рекламного продукта. Темой дипломного проекта послужила идея создания ролика для фирмы «Сутория». Бренд был создан дизайнером обуви Мариной Шалимо много лет назад, успешно существует и развивается, являясь частью модной индустрии Беларуси и представляя нашу страну на международной арене модной индустрии.

Рекламный ролик создан на основе последних коллекций под названием «Сказки венского леса», «Royal Velvet», «Must Have» и «Круизная», знакомит с моделями обуви и является рекламным продуктом фирмы «Сутория».

Использована авторская графика и рисунки обуви, основанные на реальных моделях обуви. Разработаны образы Минска и Парижа, а так же графические элементы, которые могут использоваться в дальнейшей работе дизайнерской студии.

Предоставлены варианты графического дизайна упаковки и кейсы для мобильных телефонов. Так же графику можно использовать в любой другой промо продукции.

Над роликом работали:

Жигоцкая Анжелика Анатольевна — дипломный руководитель (доцент кафедры теории и истории дизайна БГАИ)

Ольга Барщевская — графика, анимация, сценарий.

"Миссия Оппортьюнити"





Автор: Анна Якимчик

Оценка: 9 баллов

В основу сюжета легла реальная история марсохода "Оппортьюнити". Миссия уникальна своей продолжительностью. То количество лет, которое ровер провел на Марсе, в десятки раз превышает запланированное.

Цель проекта: доступным визуальным языком показать достижения человечества на примере миссии.

В проекте необходимо было изменить некоторые пропорции, однако все измерения и описание приборов соответствуют действительности.

В ролике большое количество измерительных данный, поэтом зрителю нужно быть внимательным.

Над роликом работали:



Свентоховский Всеволод Петрович (доцент кафедры теории и истории дизайна БГАИ) — руководитель проекта

Дмитрий Мирошкин (композитор) — музыка.

Анимационный музыкальны клип к "Песне о человеке" группы The feedback





Автор: Дарья Нестеренко

Оценка: 8 баллов

Концепция дипломного проекта заключается в разработке музыкального клипа, в котором рассказывается история, вложенная музыкантами в песню. Главный персонаж клипа — это композитор, музыкант, который на протяжении всего ролика находится в поисках своей идеальной мелодии. На протяжении всего времени ему будет приходить различные образы, метафоры, с помощью которых он создает музыку. Один из самых главных его образов — это девушка (его муза), которую потом он встретит в реальной жизни. Эта история про любовь, про любовь к музыке.

Над роликом работали:

Гончаров Павел Александрович — руководитель

Отдельное спасибо Щепетову Александру Евгеньевичу.



Анимационный ролик к песне «8 секунд» группы БЕЗ БИЛЕТА





Автор: Татьяна Артишук

Оценка: 9 баллов

Песня "8 секунд" относится к редкому сейчас жанру трагедии. Поэтому особенность данной работы заключается в создании сюрреалистичного мира, наполненного метафорами и образами, который переживает природную катастрофу.

Люди, в попытке спастись и вдогонку за своей мечтой, улетают в ракетах на другие планеты. Главные герои клипа – парень и девушка, к несчастью, не успевают на свой корабль и остаются одни. Они с растерянностью и страхом наблюдают за тем, как их прежний мир рушится. Все, что было так ценно и дорого — исчезает, даже их собственный дом. Атмосфера вокруг напоминает войну и разрушение, однако на месте старого создается, что-то новое, другое, как и дома в клипе - разрушаются, а затем вырастают снова.

В критический момент героев появляются еще два персонажа — киты: большие, сильные животные, в чьих глазах хранится вселенская мудрость и спокойствие. Киты помогаю героям выплыть из воды, преодолевая все трудности.

Вдохнув, наконец, глоток воздуха, герои открывают глаза и видят образ разноцветной сцены с музыкантами группы БЕЗ БИЛЕТА и зрителями, в сердцах которых загораются огоньки надежды и веры в будущее.

Над роликом работали:

Макаренко Вадим Евгеньевич — дипломный руководитель

В создании клипа участвовал Щепетов Александр Евгеньевич.

Буктрейлер к детской интерактивной книге "Полосатые уши"





Автор: Ася Стешиц

Оценка: 9 баллов

Короткий рекламно-информационный ролик, который знакомит потенциальных потребителей с продуктом — книгой-приложением.

В современном мире наблюдается ситуация агрессивного вытеснения печатных изданий электронными. Этому есть достаточное количество объективных причин, а прогресс делает этот процесс естественным. В связи с этим детская литература переживает кризис. Текст с линейным сюжетом, перемежающийся статичными иллюстрациями, проигрывает ярким подвижным играм с разветвляющимися сценариями. Но настоящая проблема заключается в катастрофическом падении качества воспитания, поскольку отрицательным моментом этого процесса является то, что многие родители предпочитают перепоручить детский досуг телевидению и компьютерным играм, причём даже особо не контролируя предлагаемый контент.

Поэтому возникла идея попытаться оформить добрую детскую сказку в том виде, который не просто составит конкуренцию модным играм, а непосредственно использует их интерактивные возможности и то, что так привлекает детей.

Над роликом работали:

Жигоцкая Анжелика Анатольевна — дипломный руководитель

Ася Стешиц — автор сказки, художник, аниматор.

Клип «Разноцветная жизнь» для группы «НЕБЕДА»





Автор: Алесь Папкович

Оценка: 10 баллов

Конструкция композиции клипа выдерживается в общем колористическом сценарном и ритмическом стиле, местами используется резкий графический контраст в цвете и ритме для выделения акцентных моментов от начала и до конца всего видеоклипа.

В этом сатирически-комейдином клипе рассматривается тема несовместимости мечты и реальности, социально психологическая нестабильность и ощущении несвободы, но с намеком на позитивную концовку. Он представляет собой жизненную усмешку над событиями происходящими в жизни каждого человека не взирая на его статус в обществе, будь то работник милиции, либо хулиган, рисующий на стенах. Благодаря образно бытовому сюжету усиливается акцент глупости действия представителей правопорядка, высмеивается человеческий фактор восприятия мира о том, что есть на самом деле правильно.



Над роликом работали:

Алесь Папкович — режиссер, спецэффекты и монтаж, художник-постановщик, автор сценария.

Святослав Махнович — оператор

В главных ролях: Николай Тушин, Влад Путятин, Евгений Дидюля, Константин Солдатенко, Алексей Плакса, Дарья Жоголь, Олег Голубицкий

Актеры второго плана: Татьяна Голубицкая, Дмитрий Якубицкий, Алексей Плакса, Николай Тушин, Наталья Вуглуск.