Призеры Канн сняли ролик о том, как Касперский звук свиньи придумал

«Лаборатории Касперского» в далеком 1997 году выпустила AVP — Antiviral Toolkit Pro by Eugene Kaspersky, а сейчас известна широкой линейкой продуктов в области информационной безопасности. Очень многие пользователи ассоциируют антивирус Касперского с характерным звуком-визгом свинки, который издавала программа при обнаружении угрозы на вашем компьютере.



Агентство GREAT Advertising Group (кстати, бронзовые призеры Канн в этом году) сняло для "Лаборатории Касперского" забавный ролик, в котором рассказывается "легенда" о том, как был найдет этот самый фирменный визг. Видео было выложено в сеть 26 июня и уже собрало более миллиона просмотров на Youtube.