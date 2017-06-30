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Призеры Канн сняли ролик о том, как Касперский звук свиньи придумал

30 Июня 2017 110 0 Production Креатив
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«Лаборатории Касперского»  в далеком 1997 году выпустила AVP — Antiviral Toolkit Pro by Eugene Kaspersky, а сейчас известна  широкой линейкой продуктов в области информационной безопасности. Очень многие пользователи ассоциируют антивирус Касперского с характерным звуком-визгом свинки, который издавала программа при обнаружении угрозы на вашем компьютере. 

Агентство GREAT Advertising Group (кстати, бронзовые призеры Канн в этом году) сняло для "Лаборатории Касперского" забавный ролик, в котором рассказывается "легенда" о том, как был найдет этот самый фирменный визг.  Видео было выложено в сеть 26 июня и уже собрало более миллиона просмотров на Youtube. 

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