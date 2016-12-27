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Пример малого КСО: клининговая компания провела уборку в центре социального обслуживания

27 Декабря 2016 24 0 PR Бизнес Компании
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Перед новогодними праздниками общественное объединение «Солнечный круг» и компания «Клининг–Плюс» провели акцию «Светлый праздник с Клининг- Плюс» в Территориальном центре социального обслуживания населения Ленинского района г.Минска.

Сотрудники компании выполнили генеральную уборку в двух помещениях: в отделении дневного пребывания для инвалидов и в отделении дневного пребывания для пожилых. Социальным работникам была предложена информация о классификации моющих и чистящих средств, способах экологичной и эффективной уборки.


Организаторы акции хотели сделать зимние праздники действительно светлыми и радостными для людей с инвалидностью, пожилых людей, сотрудников,  а предпраздничные хлопоты - быстрее, экономнее и экологичнее.

«Надеемся, что советы, которыми поделились профессионалы, помогут социальным работникам справляться со своими обязанностями по обслуживанию граждан на дому эффективнее, а рекомендации по приготовлению экологичных средств для уборки помещения будут активно применяться на практике. Мы хотим учредить ежегодную традицию итоговых рождественских уборок в социальных учреждениях. Полагаем, что делиться знаниями и помогать делать мир чище и светлее, совмещая это с добрыми делами и волонтерством  – это наша миссия!» -комментирует инициатор акции Наталья Авсиевич.

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