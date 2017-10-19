PR-кейс на фоне города: как velcom продвигал линейку тарифов «Комфорт» с помощью остановки транспорта, роллс-ройса и колеса обозрения

Линейка тарифных планов «Комфорт» была разработана velcom специально для смартфонов с учетом растущих потребностей абонентов в интернет-трафике. В линейке предусмотрены варианты как для начинающих, так и для опытных интернет-пользователей.
Подключаясь на «Комфорт», абонент получает в прямом смысле больше комфорта, чем ожидает: безлимитные звонки внутри 3G-сети, много интернета (до 16 ГБ), SMS-уведомление об использовании включенного трафика и другие преимущества.
Цель: продвижение новой линейки тарифных планов «Комфорт», которая позволяет абонентам получить больше удобства и комфорта, чем они ожидают с точки зрения общения.
Задачи:
2. выстраивание четкой ассоциации тарифов «Комфорт» с ежедневной комфортной жизнью, которая становится доступна абонентам после подключения на эти тарифы
Решение:
Проиллюстрировать понятие комфорта на примере всем понятных ассоциаций с бытовым комфортом в неожиданном месте, необычном ракурсе, когда его не ждешь.
Посыл PR-кампании: комфортная жизнь с тарифами «Комфорт»
Слоган: неожиданный комфорт
Инструменты продвижения
Для продвижения тарифов «Комфорт» был выбран нестандартный подход – создание трех роликов, в которых были задействованы не профессиональные актеры, а обычные люди, случайные прохожие, в том числе новые абоненты тарифов «Комфорт». В роликах была сделана ставка на их яркую реакцию на комфорт в неожиданных местах, удивление и эмоции:
2. на остановке общественного транспорта
3. кабинке столичного колеса обозрения
В роликах была собрана и наглядно проиллюстрирована «живая» реакция людей, которые случайно стали участниками акции. Для усиления посыла кампании все ролики были «посеяны» в социальных сетях и распространены как приложение к пресс-релизу 1 августа, который компания velcom предложила объявить Днем комфорта.
Реализация
Общий период подготовки и согласования PR-кампании в городских органах власти (Мингорисполком, УП «Минскзеленстрой») – 1 месяц. К съемкам были разработаны договоры для всех участников видео, с которыми в процессе съемок роликов состоялся контакт.
1. Ролик с «Роллс-Ройсом», снятый в фирменном центре продаж и обслуживания velcom
Суть: клиенты компании, которые в день съемок подключались в центре продаж на любой из тарифов «Комфорт», при выходе из офиса получали неожиданный сюрприз: их встречала желтая ковровая дорожка, шоумен Евгений Перлин и шикарный Роллс-Ройс, который был готов доставить клиента в любую точку города по их желанию.
Особенности:
· съемочный день длился 6 часов, в ходе которого «неожиданный комфорт» испытали порядка 10 «новоиспеченных» пользователей тарифов «Комфорт»;
· заранее для съемок в центре продаж было установлено 4 дополнительных камеры, также был задействован видеооператор и квадрокоптер с камерой;
· чтобы потенциальные клиенты не заподозрили, что готовятся съемки, командой организаторов была разработана система условных знаков (жестов) – первым нужный знак подавал специалист центра продаж, который осуществлял подключение клиента на один из тарифных планов «Комфорт»;
· среднее время, которое уходило на подготовку ко встрече «новоиспеченного» абонента тарифов «Комфорт», – 5-7 минут.
2. Ролик с желтым диваном на остановке общественного транспорта
Суть: на столичной остановке общественного транспорта в м/р Уручье была обустроена «комфортная комната», в центре которой вместо привычной железной скамейки был установлен мягкий, комфортный (в цветах бренда velcom) желтый диван, рядом – черный журнальный столик на сером коврике.
Особенности:
· диван в необычном месте вызвал ажиотажный интерес со стороны общественности и СМИ еще на стадии монтажа, обеспечив за сутки порядка 20 немотивированных публикаций и подняв волну обсуждения в социальных сетях;
· чтобы сохранить интригу организаторы приняли решение не раскрывать свою «причастность» к проекту до ранее запланированной даты – Дня комфорта;
· ролик стал самым популярным из трех, получив вирусное распространение в социальных медиа и собрав максимальное количество просмотров.
3. Ролик с колесом обозрения в городском парке
Суть: посетители аттракциона «Колесо обозрения» в столичном парке им. М.Горького садились в закрытые кабинки и неожиданно для себя оказывались в «зоне повышенной комфортности». Кабинки были предварительно оборудованы мягкой обивкой, вентиляторами, посетителей в кабинках ждали бинокли и сладкие угощения. Также в кабинках работали рации, по которым с отдыхающими общался известный ведущий Виталий Воднев.
Особенности:
· за период подготовки съемок организаторы проехали на аттракционе более 20 раз;
· съемка этого ролика стала самой непредсказуемой с точки зрения результата: до самого завершения съемочного дня не было возможности получить наглядное представление о том, как вели себя посетители кабинок и что они делали внутри.
Результаты кампании
За первый месяц с учетом всех каналов продвижения (YouTube, публикации в СМИ, продвижение в социальных сетях, публикации блогеров и лидеров мнений) три ролика в общей сложности собрали:
· 19 658 «лайков»
· 1286 немотивированных постов в социальных сетях
· 705 комментариев
В большинстве случаев коннотация – положительная.
Команда
- PR-отдел velcom: Вячеслав Смирнов, Елена Станкевич, Виктор Поздняков, Дарья Прокопович, Ирина Карелина — креатив, концепция, менеджмент, продвижение.
- Коммуникационное агентство «АРС Коммюникейшнз»: Виктор Елистратов, Ксения Крылова, Роман Костицын, Ольга Путрик, Валерия Ясюкевич — креатив, концепция, менеджмент, организация, исполнение, работа с подрядчиками, продвижение.