PR-кейс: Как агентство PRCI повысило узнаваемость IT-школы в рамках небольшого бюджета

Для малого и среднего бизнеса расходы на PR-агентство могут показаться слишком затратной статьей бюджета. PRCI.Storytellers рассказывает, как небольшая IT-школа решила сотрудничать с PR-агентством и менее чем за год стала одним из ведущих экспертов в вопросах IT-образования и социальных образовательных проектов.





Сроки реализации: май 2016 – январь 2017

Цели: Увеличить узнаваемость IT-школы, привлечь потенциальных студентов, вывести школу на конкурентоспособный уровень.

Задачи:

1. Разработка коммуникационной стратегии

2. Создание регулярных инфоповодов для СМИ

3. Создание имиджа руководителя IT-школы как эксперта в данной области

4. Привлечение Myfreedom к различным инициативам, конференциям и семинарам отрасли

Ситуация: IT-школа Myfreedom была основана Еленой Динман в 2007 году. За 10 лет существования преподаватели разработали действительно глубокие программы для взрослых, школьников, а также для людей с ограничением слуха (единственная подобная программа обучения в Беларуси). Узнаваемость бренда была недостаточной, и школа в 2016 году начала работу над маркетинговой, а затем и над PR-стратегией. В мае 2016 года Myfreedom начала сотрудничать с коммуникационным агентством PRCI.Storytellers.

PR-активности:

Май – июль 2016

Серия бесплатных лекций о фотографии, проектировании и программировании

Первыми шагами в коммуникационной стратегии стало создание и укрепление имиджа школы как эксперта. Для этого была проведена серия бесплатных лекций, основанных на профильных курсах компании. Участникам необходимо было пройти предварительную регистрацию. С мая по июль было организовано 7 бесплатных воркшопов и лекций.

Каждое мероприятие анонсировалось в афишах СМИ и социальных сетях. Бесплатные лекции посетили около 150 человек. По результатам мероприятий Myfreedom конверсия составила 30%.

Август 2016

Myfreedom выступает в качестве организатора конференции о детском IT-образовании

IT-школа Myfreedom на территории бизнес-инкубатора ПВТ выступила организатором полномасштабной конференции, посвященной детскому IT-образованию. В конференции приняли участие более 200 человек. После презентаций своих проектов ребятам предложили стажировку в компании iTransition. Так, Myfreedom начали успешно развивать проект IT-школы для учеников старших классов TeensCool.





Работа с блогерами

ДевиЖЖник с Асей Поплавской

13 августа Ася Поплавская провела #девиЖЖник в IT-школе Myfreedom. Участницы мастер-класса практиковались в стрит-фотографии совместно с фотографом Алексеем Волковым. По результатам мастер-класса портал KYKY.ORG запустил фотоконкурс, в котором приняли участие все, кто посетил мастер-класс. Призом для победителя стал сертификат на прохождение полного курса фотографии от Алексея Волкова в IT-школе Myfreedom.





Лекция для учеников TeensCool от YouTube-блогера Максима Ляхова

Специально для участников летней школы IT-школа Myfreedom организовала приезд Youtube-блогера из Баранович Максима Ляхова. Поскольку Максим того же возраста, что и ученики школы, беседа получилась увлекательной и очень информативной. По результатам встречи Максим выпустил влог.





Сентябрь 2016

Бесплатные воркшопы по 3D-моделированию в рамках фестиваля Vulica Brasil

IT-школа MyFreedom организовала два бесплатных воркшопа по 3D-моделированию. Участники за пару часов учились воспроизводить 3D-модели урбан-арт объектов, которые должны были появиться на улице Октябрьской в рамках фестиваля. Под руководством преподавателей IT-школы MyFreedom Светланы Сикирицкой и Анны Мамона участники мастер-класса попробовали себя в 3D-моделировании и в роли архитектора. Главной целью воркшопов было показать доступность использования 3D-технологий и вдохновить горожан на эксперименты с городским пространством.

Октябрь - декабрь 2016

Участие проекта TeensCool в телешоу «Мой бизнес» на ОНТ

К октябрю проект TeensCool IT-школы Myfreedom получил стартовый охват и набрал первых студентов. Организаторы хотели показать, что получить первую профессию можно еще в школе, выбирать ВУЗ нужно осознанно, а к окончанию университета уже быть успешным программистом. Так, проект начал свое участие в телешоу «Мой бизнес» на ОНТ. Три месяца активной работы: участие в конференциях, экспертные интервью и совершенствование идеи. В результате проект занял второе место, набрав 14 106 голосов, и получил поддержку со стороны бизнес-сообщества.

Школа для слабослышащих и участие в Social Weekend

Выпускник школы Myfreedom Максим Молнар решил стать преподавателем в IT-школе и организовать специальную группу для слабослышащих. С этим проектом команда Myfreedom отправились на Social Weekend и вышли в финал. Сегодня более 50 глухих и слабослышащих из Беларуси, России и Украины обучились в школе Myfreedom бесплатно.

Елена Динман, основательница школы Myfreedom:





— PR для нас — это коммуникация с теми людьми, которым мы хотим донести свои ценности. Очень часто слышали от наших студентов, что обучение интересное, а информации о школе мало. Кроме рекламы тогда мы никак не коммуницировали со своей аудиторией. Решили обратиться к профессионалам, чтобы грамотно рассказать о себе. PR-активности строились вокруг проектов, что было очень эффективно. Мы использовали радио, ТВ, и онлайн-издания. В итоге нашим делом начала интересоваться общественность и СМИ. Мы поняли, что такое публичность и порой было даже немного странно то, что все следили за результатами. Это стимулировало усердно работать и выкладываться по максимуму.

Кроме того, у нас появилось больше партнёрских проектов, а также очень расширилась сеть контактов.

Цифры проекта:

Число учеников IT-школы увеличилось на 20% Прибыль увеличилась на 20% Общий охват публикаций составил более 2,6 млн (4 интервью на радио, 3 ТВ-сюжета, экспертные интервью и комментарии, публикации в социальных сетях) Второе место в проекте «Мой бизнес» на ОНТ IT-школа вышла в финал Social Weekend В период май 2016 – январь 2017 школу окончили более 900 учеников

Команда проекта:

Елена Динман – основатель и директор IT-школы MyFreedom

Елена Тагиль – консультант по маркетингу и развитию бизнеса

Анна Позняк – аккаунт-менеджер (PRCI.Storytellers)

Валерия Фадеева – PR-менеджер (PRCI.Storytellers)