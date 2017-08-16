Подправить имидж за минуту. Как футбольные маркетологи обыграли поведение беларуских игроков в промороликах

Двумя креативными роликами отметился отечественный спорт в последнее время. Футбольный клуб «Динамо-Брест» и Белорусская федерация футбола независимо друг от друга выпустили клипы, в которых обыграли интересные истории из жизни игроков Артема Милевского и Станислава Драгуна.

«А где вы меня хотели увидеть?»

Брестское «Динамо» в начале июля подписало контракт с известным в постсоветских странах футболистом Артемом Милевским. Однако прославился он не столько своей игрой, сколько одиозным поведением.

Милевский родился в Минске, где и начал заниматься футболом. Однако в 15-летнем возрасте перспективный юниор уехал в Киев, решив выступать за сборную Украины. О своем выборе Артем не пожалел: он стал звездой киевского «Динамо», со сборной Украины добрался до четвертьфинала чемпионата мира и не раз признавался лучшим футболистом своей «новой Родины».

Однако Милевского большинство знают не как хорошего футболиста, а как скандальную персону. Игрок не раз попадал в неприятные ситуации: разбивал автомобили, часто гулял в клубах перед ответственными матчами, имел проблемы с милицией, пришел на презентацию главного тренера в халате. Образ Милевского стал поводом для многочисленных шуток в юмористических передачах и интернете.

Обыграть имидж своего новичка решили маркетологи брестского «Динамо». По сюжету Милевского ищут в местных барах, но находят на стадионе со спиннером в руках. «А где вы меня хотели увидеть?» - удивленно спросил футболист.

«Перекрашивай забор!»

Ролик, к слову, был приурочен к старту продаж спиннеров в фирменном магазине клуба.

Белорусская федерация футбола проявила креатив, обыграв ситуацию с белорусским игроком Станиславом Драгуном. В последнее время болельщики активно критикуют бывшего игрока минского «Динамо» за переход в стан принципиального соперника – БАТЭ.

Остроты ситуации добавляла память о частом проявлении Драгуном «динамовского» патриотизма. Он целовал эмблему столичного клуба, снялся в клипе о любви к ней, посещал фанатский сектор команды и даже перекрасил забор в деревне бабушки в бело-синие цвета (фирменные цвета «Динамо»).

Нынешним летом игрок перешел в «желто-синий» БАТЭ, что спровоцировало в болельщицкой среде бурный резонанс. Причем оскорбления в адрес Драгуна высказывались поклонниками обеих команд. Многие припоминали историю с забором. Так, фанаты БАТЭ противопоставили новичка итальянцу Франческо Тотти, который всю карьеру провел в «Роме», и рекомендовали ему перекрасить забор.





«Драгун, ты не Тотти, перекрашивай забор!»

Резонансный переход начали забывать, но 15 августа АБФФ опубликовала видео «Станислав Драгун. Утро в деревне». Игрок взял в руки желтую и синюю краски и принялся красить забор. Но желто-синими оказались не цвета БАТЭ, а флаг Швеции, с которой в начале сентября сыграет сборная Беларуси.

В обоих случаях маркетологи обыграли негативные истории, чтобы добиться сразу двух выгод – подправить образ футболистов и сделать рекламу своим продуктам (спиннеру и предстоящему матчу соответственно).