От трактора до вышиванок: Белагро 5 лет отправляет клиентам бумажные открытки на день рождения

Белагро уже пять лет поздравляет своих клиентов с днем рождения, отправляя им бумажные открытки по почте, и считает, что это 100%-й способ избежать спам-фильтров и повысить процент прочтений.

Каждый год мы выбираем тему и разрабатываем дизайн открыток. Начиналось все в 2012 году с «Легенд тракторостроения». Это были простые сюжеты из жизни людей, связанных с сельским хозяйством. Жена принесла мужу-трактористу крынку молока. Молодежь на танцах. Сбор винограда. Семья встречает водителя ЗИЛа после работы.









На год мы рисуем 12 открыток, по одной на месяц. Так, например, все клиенты, которые отмечают день рождения в апреле, получат открытку с одинаковым изображением. Но если мы поздравляем двух или трех человек из одной компании, им придут разные открытки.

В 2013 году легенды уступили место современной технике из нашего продуктового портфеля. Это по-прежнему были зарисовки из сельской жизни, но действие происходило рядом с новенькими погрузчиками, сеялками, кормораздатчиками.





В 2014 году мы решили визуализировать наш слоган «Делая жизнь на земле удовольствием» и создали 12 сюжетов об отдыхе. Вот семейный пикник, вот дедушка угощает детей яблоками, вот молодежь играет в снежки. Техника, конечно, по-прежнему присутствовала на картинках.









В 2015 мы вернулись к легендам тракторостроения, но выбрали другие машины, каждая из которых была лучшей или особенной в своем роде.









В 2016 предвосхитив тренд, Белагро одной из первых обратилась к историческим корням и посвятила год вышиванкам. Для новой серии открыток орнаменты взяли с сайта ornaments.shuma.by. После этого решили пойти дальше и создали новогодние подарочные наборы тоже в бело-красных исторических цветах.









На сегодня у нас накопилось 60 нарисованных открыток. Ни один клиент Белагро за 5 лет не получил одну и ту же открытку дважды. Что будет в 2017? Это мы решим в начале января. Предлагайте свои идеи, автору лучшей Белагро обещает подарок.