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От трактора до вышиванок: Белагро 5 лет отправляет клиентам бумажные открытки на день рождения

20 Декабря 2016 marketing.by 1240 0 Бизнес Визуальная культура Компании Креатив Нестандарт
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Белагро уже пять лет поздравляет своих клиентов с днем рождения, отправляя им бумажные открытки по почте, и считает, что это 100%-й способ избежать спам-фильтров и повысить процент прочтений.

Каждый год мы выбираем тему и разрабатываем дизайн открыток. Начиналось все в 2012 году с «Легенд тракторостроения». Это были простые сюжеты из жизни людей, связанных с сельским хозяйством. Жена принесла мужу-трактористу крынку молока. Молодежь на танцах. Сбор винограда.  Семья встречает водителя ЗИЛа после работы. 

2012 (1).jpg

2012 ---.jpg

На год мы рисуем 12 открыток, по одной на месяц. Так, например, все клиенты, которые отмечают день рождения в апреле, получат открытку с одинаковым изображением. Но если мы поздравляем двух или трех человек из одной компании, им придут разные открытки.  

В 2013 году легенды уступили место современной технике из нашего продуктового портфеля. Это по-прежнему были зарисовки из сельской жизни, но действие происходило рядом с новенькими погрузчиками, сеялками, кормораздатчиками. 

2013 ---.jpg

В 2014 году мы решили визуализировать наш слоган «Делая жизнь на земле удовольствием» и создали 12 сюжетов об отдыхе. Вот семейный пикник, вот дедушка угощает детей яблоками, вот молодежь играет в снежки. Техника, конечно, по-прежнему присутствовала на картинках. 

2014 (1).jpg

2014 (3).jpg

В 2015 мы вернулись к легендам тракторостроения, но выбрали другие машины, каждая из которых была лучшей или особенной в своем роде. 

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2015.jpg

В 2016 предвосхитив тренд, Белагро одной из первых обратилась к историческим корням и посвятила год вышиванкам. Для новой серии открыток орнаменты взяли с сайта ornaments.shuma.by. После этого решили пойти дальше и создали новогодние подарочные наборы тоже в бело-красных исторических цветах.  

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На сегодня у нас накопилось 60 нарисованных открыток. Ни один клиент Белагро за 5 лет не получил одну и ту же открытку дважды. Что будет в 2017? Это мы решим в начале января. Предлагайте свои идеи, автору лучшей Белагро обещает подарок. 



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