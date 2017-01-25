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От овсянки до драников. Секреты банковской кухни в календаре Белагропромбанка

25 Января 2017 marketing.by 760 1 Байнет Бизнес Компании Креатив
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Основой концепции корпоративного календаря Белагропромбанка на 2017 год стали секреты банковской кухни. Рецептами своих любимых блюд в авторской подаче поделились члены Правления банка и руководители областных филиалов.

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Идея

У каждого настоящего мастера, будь то банковская сфера или домашняя кулинария, есть свои профессиональные секреты. Они формируют фундамент для плодотворной работы и выдающихся достижений, принося успех всей команде.

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Уже более 25 лет Белагропромбанк предлагает своим клиентам только актуальные услуги и продукты, а возглавляет команду настоящие профессионалы своего дела.

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В чем заключается секрет успеха Белагропромбанка?

В любой организации атмосферу и ритм работе задают руководители. Они определяют направление и выстраивают стратегию развития компании. В неразрывном тандеме людей – профессионалов в своей области – и командном духе и заключается секрет успеха банка.

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Где делятся тайнами?

Там, где всем комфортно и тепло, где можно начать доверительную и дружескую беседу. Конечно, для всех таким местом является уютная кухня. Раскрывая свои кулинарные секреты в неформальной обстановке, мы стремились показать банк совершенно с другой стороны, неожиданной и увлекательной.

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Каждое блюдо символизирует один из ведущих банковских продуктов: блинчики с начинкой – денежные переводы, драники – программу по развитию агроэкотуризма, рождественская трапеза – синдицированный кредит, а овсяная каша с ягодами и фруктами – детскую сберегательную программу «Расти большой».

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Календарь

Страница календаря – это фотоистория про блюдо с информацией о рецепте и авторе. Заметим, что все герои лично участвовали в создании текстов, в которых сравнивается банковский продукт с рецептами блюд.

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Тип проекта

Календарь настольный-домик с поваренной книгой, квартальный и настенный календари.

Съемки

Съемки календаря проходили в двух столичных местах: в салоне мебели организовали фотосессию с героями календаря, а в кафе – искали подходящий ракурс для блюд.

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По признанию всех участников фотосессии, визажист выполнил свою работу профессионально, а фотограф быстро нашел общий язык с руководителями и съемки прошли в приятной и дружеской атмосфере.

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Подарок

Каждого обладателя календаря ждет приятный сюрприз в виде поваренной книги, в которой собраны все рецепты блюд с иллюстрациями и подробным описанием этапов приготовления.

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Выходя за рамки жанра, мы старались создать не просто банковский календарь, а кулинарную историю, которая надолго останется в сердцах наших партнеров и клиентов.

Над проектом работали:

Управление маркетинга и общественных связей во главе с начальником Татьяной Сидореня (ОАО «Белагропромбанк»).

Брендинговое агентство AVC

Фотограф Виталий Брусинский,
Визажист-парикмахер Анастасия Рачевская,
салон мебели FIERA,
ИООО «ПромПродИмпекс» (поставщика профессионального кухонного и барного инвентаря),
кафе Chill Out.

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