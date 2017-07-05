Оскароносный режиссер Мишель Гондри снял мини фильм на iPhone 7 Plus

29 июня Apple выложил в сеть 11-минутный фильм французского режиссера Мишеля Гондри ("Вечное сияние чистого разума"), снятого полностью на модель iPhone 7 Plus.



Фильм называется Détour и рассказывает о приключениях детского велосипеда, который упал с багажника семейного автомобиля, в котором семья и его маленькая владелица ехали на уикенд. Велосипедик вынужден путешествовать один, преодолеть немало сложностей, включая спуск по горной речке, чтобы в конце концов добраться до ...Словом, смотрите сами.



На промо сайте Apple выложен не только фильм, но и бэкстейдж работы Гондри над фильмом, также поясняются отдельные приемы съемки на смарфтон: как снимать slo-mo, time-laps, ночные съемки и многое другое.



