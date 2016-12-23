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Onliner.by запустил в столичных кинотеатрах ролик о взаимоуважении во время сеанса

23 Декабря 2016 50 0 Production
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Портал Onliner.by запустил в столичных кинотеатрах  имиджевый ролик, призывающий зрителей выключить смартфоны и не мешать друг другу во время просмотра фильмов.

Видео снято в стиле трейлера к боевику. А эффект уведомлений со смартфона сделан таким образом, чтобы создавалось впечатление: звук доносится от соседа справа.



Уже 2 недели ролик демонстрируется в сети кинотеатрах SilverScreen. Производство видео - 36 Кadrov Production, на создание ролика потребовалось 4 месяца (от идеи, до финального предпросмотра в кинотеатре).

Бэкстейдж

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