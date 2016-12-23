Onliner.by запустил в столичных кинотеатрах ролик о взаимоуважении во время сеанса

Портал Onliner.by запустил в столичных кинотеатрах имиджевый ролик, призывающий зрителей выключить смартфоны и не мешать друг другу во время просмотра фильмов.



Видео снято в стиле трейлера к боевику. А эффект уведомлений со смартфона сделан таким образом, чтобы создавалось впечатление: звук доносится от соседа справа.







Уже 2 недели ролик демонстрируется в сети кинотеатрах SilverScreen. Производство видео - 36 Кadrov Production, на создание ролика потребовалось 4 месяца (от идеи, до финального предпросмотра в кинотеатре).



Бэкстейдж



