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"Онега" выпустила семечки в граненых стаканах — как альтернативу новогодним бокалам с шампанским

26 Декабря 2016 Marketing.by 456 1 PR Бизнес Вирусный маркетинг Компании Креатив Ритейл
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Компания "Онега" за неделю до Нового года выпустила семечки "РЕНЬ" в граненых стаканах — как альтернативу бокалам с шампанским за праздничным столом.

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В стилизованных стаканах не только семечки, но и поздравления с Новым годом, а также приметы, как задобрить символ Нового года 2017 – Огненного Петуха. Производитель позаботился о том, чтобы символ Нового года был сыт и доволен.

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Традиционные пачки-упаковки также дополнены лентой с приметами.

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В группах в социальных сетях размещены рекламные посты с приметами, баннеры в интернете оформлены в аналогичном стиле.

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