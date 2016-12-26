"Онега" выпустила семечки в граненых стаканах — как альтернативу новогодним бокалам с шампанским

Компания "Онега" за неделю до Нового года выпустила семечки "РЕНЬ" в граненых стаканах — как альтернативу бокалам с шампанским за праздничным столом.











В стилизованных стаканах не только семечки, но и поздравления с Новым годом, а также приметы, как задобрить символ Нового года 2017 – Огненного Петуха. Производитель позаботился о том, чтобы символ Нового года был сыт и доволен.







Традиционные пачки-упаковки также дополнены лентой с приметами.





В группах в социальных сетях размещены рекламные посты с приметами, баннеры в интернете оформлены в аналогичном стиле.



















