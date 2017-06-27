«Однажды настоящее станет историей»: Как двухлетняя рекламная кампания повысила узнаваемость пивного бренда KULT

Команда ADDICTED AGENCY разработала и провела масштабную кампанию для линейки пива Kult от ОАО "Криница" в 2015-2016 годах. Основной задачей было повысить узнаваемость бренда, т.к. ограниченная доступность сорта и нерегулярная представленность в торговой сети в сочетании со слабой коммуникацией привели к тому, что, по данным опроса, о бренде знали лишь 4% целевой аудитории потребителей.
ИнсайтКогда недостатки становятся преимуществами. Люди могут закрывать глаза на недостающие свойства продукта (или даже восхищаться ими), если они эмоционально привязаны и чувствуют страсть к этому продукту.
Коммуникационная цель
Изменить восприятие и повысить узнаваемость бренда.
Креативная идея
Мы не можем скрыть неудобные свойства. Но что, если мы сделаем историю именно о них? Обратимся к прошлому и расскажем истории о соотношении положительного и отрицательного и об изменившихся точках зрения, когда на отрицательные стороны объектов восхищения часто закрывались глаза.
Всеми любимые символы из общего прошлого воплотились в культ хороших воспоминаний, и он уже имеет множество последователей. Теперь у них есть свое пиво — KULT, которое всегда готово вам напомнить:
РешениеИспользовать название бренда KULT и воссоздать сильные эмоции привязанности. Осветить минусы продукта как преимущества, используя общеизвестные символы из недавнего прошлого в положительном и модном ключе.
Креативная идея
Мы не можем скрыть неудобные свойства. Но что, если мы сделаем историю именно о них? Обратимся к прошлому и расскажем истории о соотношении положительного и отрицательного и об изменившихся точках зрения, когда на отрицательные стороны объектов восхищения часто закрывались глаза.
Всеми любимые символы из общего прошлого воплотились в культ хороших воспоминаний, и он уже имеет множество последователей. Теперь у них есть свое пиво — KULT, которое всегда готово вам напомнить:
«Однажды настоящее станет историей».
Структура кампанииМы с самого начала установили негласный долгосрочный план — на несколько лет вперед. Он заключался в том, чтобы строить кампанию поэтапно, так, чтобы каждый этап в свой момент времени решал ключевую роль для формирования восприятие бренда как напитка-союзника для ценителей подлинных, непростых вещей, создателей и открывателей.
Первый этап заключался в воскрешении культовых вещей через слоган «Однажды настоящее станет историей». На этом этапе мы воскресили пиво KULT.
Второй этап призывал к действию. Мы провели сравнение того, как мы создаем пиво KULT, и того, как каждый человек каждый день создает свои яркие моменты. Мы, призывали к новым свершениям слоганом «Время создавать», тогда же расширив линейку пива новым видом Lager.
Третий этап на подходе и готов к запуску. В нем мы раскроем суть нашей третьей годовой кампании, в которой напомним, в чем же кроется истина и как рождается культовое.
ТВ-Ролики
В первом ролике мы воскресили в памяти людей культовые вещи. Во втором — призывали создавать культовое. В третьем мы вернемся к корням пива KULT.
Ролик 2015 года
На фестивале Freaky Summer Party мы призывали посетителей к самовыражению слоганом «Время создавать» и ироничными мотивационными постерами, которыми мы забрендировали пространство «ЦЭХ».
Ролик 2015 года
Ролик 2016 года
Визуалы
На первом этапе мы вспомнили культовые вещи, ассоциируя их c характерными чертами продукта. На втором — вдохновляли на создание. В третьем расскажем, как же создается KULT.
Нестандарт
На фестивале Freaky Summer Party мы призывали посетителей к самовыражению слоганом «Время создавать» и ироничными мотивационными постерами, которыми мы забрендировали пространство «ЦЭХ».
Результаты:
- Участие в странных культах: 1
- Время, потраченное на сентиментальные воспоминания: более 24 часов
- Реанимировано исторических мест и объектов: 55
- Рост продаж: 313%
- Рост осведомленности: от 4% к 32%
Команда проекта:
ADDICTED AGENCY
ОАО «КРИНИЦА»