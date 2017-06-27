Рубрики
Вакансии Бизнес-обучение
Все рубрики

«Однажды настоящее станет историей»: Как двухлетняя рекламная кампания повысила узнаваемость пивного бренда KULT

27 Июня 2017 106 0 Production Дизайн Рекламные кампании
Поделиться

Команда ADDICTED AGENCY разработала и провела масштабную кампанию для линейки пива Kult от ОАО "Криница" в 2015-2016 годах. Основной задачей было повысить узнаваемость бренда, т.к. ограниченная доступность сорта и нерегулярная представленность в торговой сети в сочетании со слабой коммуникацией привели к тому, что, по данным опроса, о бренде знали лишь 4% целевой аудитории потребителей.

Инсайт 

Когда недостатки становятся преимуществами. Люди могут закрывать глаза на недостающие свойства продукта (или даже восхищаться ими), если они эмоционально привязаны и чувствуют страсть к этому продукту. 

Коммуникационная цель

Изменить восприятие и повысить узнаваемость бренда.

Решение   

Использовать название бренда KULT и воссоздать сильные эмоции привязанности. Осветить минусы продукта как преимущества, используя общеизвестные символы из недавнего прошлого в положительном и модном ключе.

Креативная идея

Мы не можем скрыть неудобные свойства. Но что, если мы сделаем историю именно о них? Обратимся к прошлому и расскажем истории о соотношении положительного и отрицательного и об изменившихся точках зрения, когда на отрицательные стороны объектов восхищения часто закрывались глаза.

Всеми любимые символы из общего прошлого воплотились в культ хороших воспоминаний, и он уже имеет множество последователей. Теперь у них есть свое пиво — KULT, которое всегда готово вам напомнить:
«Однажды настоящее станет историей».

1.png

Структура кампании 

Мы с самого начала установили негласный долгосрочный план — на несколько лет вперед. Он заключался в том, чтобы строить кампанию поэтапно, так, чтобы каждый этап в свой момент времени решал ключевую роль для формирования восприятие бренда как напитка-союзника для ценителей подлинных, непростых вещей, создателей и открывателей. 

Первый этап заключался в воскрешении культовых вещей через слоган «Однажды настоящее станет историей». На этом этапе мы воскресили пиво KULT. 

Второй этап призывал к действию. Мы провели сравнение того, как мы создаем пиво KULT, и того, как каждый человек каждый день создает свои яркие моменты. Мы, призывали к новым свершениям слоганом «Время создавать», тогда же расширив линейку пива новым видом Lager. 

Третий этап на подходе и готов к запуску. В нем мы раскроем суть нашей третьей годовой кампании, в которой напомним, в чем же кроется истина и как рождается культовое. 

ТВ-Ролики

В первом ролике мы воскресили в памяти людей культовые вещи. Во втором — призывали создавать культовое. В третьем мы вернемся к корням пива KULT. 

Ролик 2015 года

Ролик 2016 года

Визуалы

На первом этапе мы вспомнили культовые вещи, ассоциируя их c характерными чертами продукта. На втором — вдохновляли на создание. В третьем расскажем, как же создается KULT. 

2.png

3.png

4.png

Нестандарт

5.png

6.png

На фестивале Freaky Summer Party мы призывали посетителей к самовыражению слоганом «Время создавать» и ироничными мотивационными постерами, которыми мы забрендировали пространство «ЦЭХ». 

8.png
7.png
9.png

Результаты:

  • Участие в странных культах: 1
  • Время, потраченное на сентиментальные воспоминания: более 24 часов
  • Реанимировано исторических мест и объектов: 55
  • Рост продаж: 313%
  • Рост осведомленности: от 4% к 32%

Команда проекта:

ADDICTED AGENCY

ОАО «КРИНИЦА»



Поделиться

Вакансии

Fabula Branding ищет аккаунт-менеджера Команда проекта "ВИТРИНЫ БАЙ" ищет «голодного» директора по продажам Агентство Not Perfect | Y&R Minsk срочно ищет дизайнера Кластер креатива и искусства FOURTH DIMENSION приглашает project manager HAPPY CREATIVE AGENCY разыскивает HAPPY ACCOUNT MANAGER Red Graphic ищет директора по новому бизнесу в минский офис Сеть АЗС А-100 ищет специалиста по маркетингу и рекламе, способного на смелые идеи Специалист по работе с видео требуется в агентство Vondel
Материалы по теме:
«Люби настоящее»: ОАО «Витебское молоко» сняло серию роликов с продакшн-студией PLAY
Маша такая Маша: в смешной рекламе рассказали, зачем внедрять CRM
Украина получила первого Каннского льва за проект о годовщине военной трагедии в Бабином Яру
Обсуждение:
Читайте также:
Salmon Graphics и marketing.by к новому рекламному сезону запускают «Оскорбинку»
Как Jameson и TDI Group превратили Минск в уголок Ирландии на День святого Патрика
Жажда жизни в новой ТМ соков «Wish» для Белорусской Производственной Компании от Fabula Branding
«Виталюр» продолжает. Рыбаки и домино в новом юморном ролике торговой сети