«Однажды настоящее станет историей»: Как двухлетняя рекламная кампания повысила узнаваемость пивного бренда KULT

Команда ADDICTED AGENCY разработала и провела масштабную кампанию для линейки пива Kult от ОАО "Криница" в 2015-2016 годах. Основной задачей было повысить узнаваемость бренда, т.к. ограниченная доступность сорта и нерегулярная представленность в торговой сети в сочетании со слабой коммуникацией привели к тому, что, по данным опроса, о бренде знали лишь 4% целевой аудитории потребителей.

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Коммуникационная цель

Изменить восприятие и повысить узнаваемость бренда. Решение Использовать название бренда KULT и воссоздать сильные эмоции привязанности. Осветить минусы продукта как преимущества, используя общеизвестные символы из недавнего прошлого в положительном и модном ключе. Креативная идея

Мы не можем скрыть неудобные свойства. Но что, если мы сделаем историю именно о них? Обратимся к прошлому и расскажем истории о соотношении положительного и отрицательного и об изменившихся точках зрения, когда на отрицательные стороны объектов восхищения часто закрывались глаза.



Всеми любимые символы из общего прошлого воплотились в культ хороших воспоминаний, и он уже имеет множество последователей. Теперь у них есть свое пиво — KULT, которое всегда готово вам напомнить:

«Однажды настоящее станет историей».





Структура кампании Мы с самого начала установили негласный долгосрочный план — на несколько лет вперед. Он заключался в том, чтобы строить кампанию поэтапно, так, чтобы каждый этап в свой момент времени решал ключевую роль для формирования восприятие бренда как напитка-союзника для ценителей подлинных, непростых вещей, создателей и открывателей.



Первый этап заключался в воскрешении культовых вещей через слоган «Однажды настоящее станет историей». На этом этапе мы воскресили пиво KULT.



Второй этап призывал к действию. Мы провели сравнение того, как мы создаем пиво KULT, и того, как каждый человек каждый день создает свои яркие моменты. Мы, призывали к новым свершениям слоганом «Время создавать», тогда же расширив линейку пива новым видом Lager.



Третий этап на подходе и готов к запуску. В нем мы раскроем суть нашей третьей годовой кампании, в которой напомним, в чем же кроется истина и как рождается культовое. ТВ-Ролики



Ролик 2015 года



В первом ролике мы воскресили в памяти людей культовые вещи. Во втором — призывали создавать культовое. В третьем мы вернемся к корням пива KULT. Ролик 2016 года Визуалы На первом этапе мы вспомнили культовые вещи, ассоциируя их c характерными чертами продукта. На втором — вдохновляли на создание. В третьем расскажем, как же создается KULT.





Нестандарт







На фестивале Freaky Summer Party мы призывали посетителей к самовыражению слоганом «Время создавать» и ироничными мотивационными постерами, которыми мы забрендировали пространство «ЦЭХ».









Результаты: На фестивале Freaky Summer Party мы призывали посетителей к самовыражению слоганом «Время создавать» и ироничными мотивационными постерами, которыми мы забрендировали пространство «ЦЭХ». Участие в странных культах: 1

Время, потраченное на сентиментальные воспоминания: более 24 часов

Реанимировано исторических мест и объектов: 55

Рост продаж: 313%

Рост осведомленности: от 4% к 32% Команда проекта: ADDICTED AGENCY ОАО «КРИНИЦА»

Мы с самого начала установили негласный долгосрочный план — на несколько лет вперед. Он заключался в том, чтобы строить кампанию поэтапно, так, чтобы каждый этап в свой момент времени решал ключевую роль для формирования восприятие бренда как напитка-союзника для ценителей подлинных, непростых вещей, создателей и открывателей.Первый этап заключался в воскрешении культовых вещей через слоган «Однажды настоящее станет историей». На этом этапе мы воскресили пиво KULT.Второй этап призывал к действию. Мы провели сравнение того, как мы создаем пиво KULT, и того, как каждый человек каждый день создает свои яркие моменты. Мы, призывали к новым свершениям слоганом «Время создавать», тогда же расширив линейку пива новым видом Lager.Третий этап на подходе и готов к запуску. В нем мы раскроем суть нашей третьей годовой кампании, в которой напомним, в чем же кроется истина и как рождается культовое.

Когда недостатки становятся преимуществами. Люди могут закрывать глаза на недостающие свойства продукта (или даже восхищаться ими), если они эмоционально привязаны и чувствуют страсть к этому продукту.