Очень уютный подарок: предновогодняя кампания от ТМ «Блакіт» и Sarmont Studio

В жизни есть ценности, которые не зависят от времени: домашнее тепло, праздники в кругу семьи, забота, уют. И в предновогоднюю пору становится особенно важно подарить любовь и тепло близким людям. Производитель домашнего текстиля ТМ «Блакіт» обратился в агентство Sarmont Studio с целью создать рекламную кампанию, которая сформирует у целевой аудитории желание приобретать продукцию бренда в качестве подарков к празднику.
Задача для агентства: создать праздничное настроение и передать по-настоящему уютную атмосферу домашнего тепла, которым хочется поделиться с близкими и родными.
Работа по проекту включала в себя разработку концепции и слогана, фотосессию для создания наружной рекламы, создание телевизионного ролика и аудиоролика для рекламы на радио.
Рекламный слоган: «Домашний текстиль «Блакiт» – очень уютный подарок!»
Целевая аудитория: Женщины 25+
Основные каналы коммуникации: телевидение, радио, наружная реклама
ТВ
Радио
ООН
Заказчик: ТМ «Блакiт»
Агентство: Sarmont Studio
- Режиссер: Антон Сармонт
- Продюсер: Дарина Куртина
- Оператор: Константин Рябков
- Стилист: Оксана Присевок
- Визажист, парикмахер: Екатерина Козловская
- Художник-постановщик: Сергей Семенов
- Техническая поддержка: RedStudia