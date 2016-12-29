Рубрики
Вакансии Бизнес-обучение
Все рубрики

Очень уютный подарок: предновогодняя кампания от ТМ «Блакіт» и Sarmont Studio

29 Декабря 2016 80 0 Рекламные кампании
Поделиться

В жизни есть ценности, которые не зависят от времени: домашнее тепло, праздники в кругу семьи, забота, уют.  И в предновогоднюю пору становится особенно важно подарить любовь и тепло близким людям. Производитель домашнего текстиля ТМ «Блакіт» обратился в агентство Sarmont Studio с целью создать рекламную кампанию, которая сформирует у целевой аудитории желание приобретать продукцию бренда в качестве подарков к празднику.

Задача для агентства:  создать праздничное настроение и передать по-настоящему уютную атмосферу домашнего тепла, которым хочется поделиться с близкими и родными.

Работа по проекту включала в себя разработку концепции и слогана, фотосессию для создания наружной рекламы, создание телевизионного ролика и аудиоролика для рекламы на радио.

Рекламный слоган: «Домашний текстиль «Блакiт» – очень уютный подарок!»

Целевая аудитория: Женщины 25+

Основные каналы коммуникации: телевидение, радио, наружная реклама

ТВ

Радио

ООН

Борд.jpg

Заказчик: ТМ «Блакiт»

Агентство: Sarmont Studio

  • Режиссер: Антон Сармонт
  • Продюсер: Дарина Куртина
  • Оператор: Константин Рябков
  • Стилист: Оксана Присевок
  • Визажист, парикмахер: Екатерина Козловская
  • Художник-постановщик: Сергей Семенов
  • Техническая поддержка: RedStudia 

Поделиться

Вакансии

TDI Group ищет трех профи в команду менеджеров по работе с клиентами «Терра Групп» ищет две боевые единицы в команду – дизайнера и PR-специалиста «Терра Групп» ищет ивент- и аккаунт-менеджера Открыта горячая вакансия Account Director в агентстве Forte Grey Консалтинговое агентство «МаркСист» и бизнес-школа «КАПИТАЛ» приглашают в команду маркетера UNFPA Country Office in Belarus looks for Project Communication/Advocacy Specialist Агентство Vondel ищет аккаунт-менеджера Платформа Talaka шукае камунiкатара-евангеліста
Материалы по теме:
Возьми банк в два счета: Мир Дикого Запада в рекламной кампании приложения от Альфа-Банк и Loga Biga
Пушок не ок: Nivea запустила ролики о юношеской растительности на лице
Обсуждение:
Читайте также:
«Люби настоящее»: ОАО «Витебское молоко» сняло серию роликов с продакшн-студией PLAY
ATLANT и AIDA Pioneer предлагают взглянуть на семейную жизнь глазами робота
Мінск-Менск: Воля Кузьміч стварыла калядны прынт пра схаванае сэрца сталіцы
Сменить имидж: Белорусские бренды, которые провели редизайн в 2016 году