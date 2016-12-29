Очень уютный подарок: предновогодняя кампания от ТМ «Блакіт» и Sarmont Studio

В жизни есть ценности, которые не зависят от времени: домашнее тепло, праздники в кругу семьи, забота, уют. И в предновогоднюю пору становится особенно важно подарить любовь и тепло близким людям. Производитель домашнего текстиля ТМ «Блакіт» обратился в агентство Sarmont Studio с целью создать рекламную кампанию, которая сформирует у целевой аудитории желание приобретать продукцию бренда в качестве подарков к празднику.

Задача для агентства: создать праздничное настроение и передать по-настоящему уютную атмосферу домашнего тепла, которым хочется поделиться с близкими и родными. Работа по проекту включала в себя разработку концепции и слогана, фотосессию для создания наружной рекламы, создание телевизионного ролика и аудиоролика для рекламы на радио. Рекламный слоган: «Домашний текстиль «Блакiт» – очень уютный подарок!» Целевая аудитория: Женщины 25+ Основные каналы коммуникации: телевидение, радио, наружная реклама ТВ Радио ООН

Заказчик: ТМ «Блакiт» Агентство: Sarmont Studio Режиссер: Антон Сармонт

Продюсер: Дарина Куртина

Оператор: Константин Рябков

Стилист: Оксана Присевок

Визажист, парикмахер: Екатерина Козловская

Художник-постановщик: Сергей Семенов

Техническая поддержка: RedStudia