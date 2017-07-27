Общение с брендом: «Лидское пиво» компенсировало покупателю моральный ущерб после взрыва бутылки кваса

marketing.by продолжает коллекционировать примеры удачной или не очень коммуникации брендов с потребителями. Так, на днях, Павел Бондаренко, специалист агентства Smart Group Ogilvy Belarus, опубликовал на своей страничке в facebook историю том, как после покупки бутылка кваса "Лидский" взорвалась в его квартире:
- Купил в ЕВРООПТ три бутылки вашего темного кваса. Принес домой. Нёс в сумке. Аккуратно нёс. Две поставил в шкаф. Одну оставил на столе. Отошел к умывальнику разобраться с мясом для шашлыков. И тут у меня за спиной раздался взрыв. Окатило квасом всю кухню, стены, окна, двери, шкафчики, вещи, продукты и меня самого. На фото можно, что видеть бутылку разорвало пополам снизу. На ваших этикетках нигде не написано, что они могут взрываться. Я испытал незабываемые негативные эмоции в вашу сторону. Стены, пол, все вещи были облиты и забрызганы квасом. Многое пришлось просто выкинуть. Час уборки, а кухня все равно пахнет квасом.
После выходных бренд рассказал, что начато расследование, о результатах, которого мне сразу же сообщат, и прозвучали слова, что они постараются компенсировать урон своей продукцией. Звучало это радостно и в тоже время тревожно.
Меня расспрашивали о размерах желаемой компенсации, на что, я написал им: “Нам необходимо долго и упорно считать. Облитые обои, клейкий пол, устойчивое дрожжевое амбре, испорченные кухонные принадлежности, залитые квасом продукты. Еще счастье, что дома не было жены и детей. Реальный испуг и мои переживания (моральный ущерб). А так же хорошо бы сравнить масштабы и бюджеты Лидского пива и гражданина Беларуси. Вот и вся конкретика. “, - пишет Павел.
В качестве компенсации бренд прислал пострадавшему потребителю набор сувенирной продукции и напитки.
По итогам общение с брендом, начавшееся как военные действия, закончилось приятной компенсацией. Респект и уважение их комьюнити-менеджеру(хотя наши бренды таких слов еще могут не знать), - резюмирует Павел.