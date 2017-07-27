Общение с брендом: «Лидское пиво» компенсировало покупателю моральный ущерб после взрыва бутылки кваса

marketing.by продолжает коллекционировать примеры удачной или не очень коммуникации брендов с потребителями. Так, на днях, Павел Бондаренко, специалист агентства Smart Group Ogilvy Belarus, опубликовал на своей страничке в facebook историю том, как после покупки бутылка кваса "Лидский" взорвалась в его квартире:



- Купил в ЕВРООПТ три бутылки вашего темного кваса. Принес домой. Нёс в сумке. Аккуратно нёс. Две поставил в шкаф. Одну оставил на столе. Отошел к умывальнику разобраться с мясом для шашлыков. И тут у меня за спиной раздался взрыв. Окатило квасом всю кухню, стены, окна, двери, шкафчики, вещи, продукты и меня самого. На фото можно, что видеть бутылку разорвало пополам снизу. На ваших этикетках нигде не написано, что они могут взрываться. Я испытал незабываемые негативные эмоции в вашу сторону. Стены, пол, все вещи были облиты и забрызганы квасом. Многое пришлось просто выкинуть. Час уборки, а кухня все равно пахнет квасом.







