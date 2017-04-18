«Незаметный» рестайлинг: как агентство AVC сбалансировало внешний вид пива «Бобров»

«Бобров» — бренд компании Heineken, который входит в ТОП-5 пивных брендов Беларуси. В «полевых условиях» в дизайне (2015 г) стал очевиден ряд проблем: продукт терялся на полках, необходимы были изменения цветового и композиционного решения этикеток.

Задачей агентства AVC было устранить неточности предыдущей версии дизайна, сделав это в максимально преемственном ключе, чтобы не сбить потребителя с толку частыми сменами дизайна. Работа велась в двух направлениях: дизайн и оптимизация технологии печати.



