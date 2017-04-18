«Незаметный» рестайлинг: как агентство AVC сбалансировало внешний вид пива «Бобров»

«Бобров» — бренд компании Heineken, который входит в ТОП-5 пивных брендов Беларуси. В «полевых условиях» в дизайне (2015 г) стал очевиден ряд проблем: продукт терялся на полках, необходимы были изменения цветового и композиционного решения этикеток.
Задачей агентства AVC было устранить неточности предыдущей версии дизайна, сделав это в максимально преемственном ключе, чтобы не сбить потребителя с толку частыми сменами дизайна. Работа велась в двух направлениях: дизайн и оптимизация технологии печати.
Первое направление включало обновление цветового решения, работу с композицией этикеток, балансировку масштабов и деталей всех элементов дизайна. Благодаря этому «незаметному» рестайлингу дизайн этикеток «Бобров» стал выразительным и ярким.
Второе направление включало в себя проработку технологических «хитростей», подготовку рабочих файлов, контроль тест-принтов и начала тиража. Результат — эффектно напечатанные этикетки, полученные благодаря грамотной подготовке файлов для разных способов печати, работе с использованием прозрачности на металлизированной основе, белилами и спец-цветами.
В рамках обновленного дизайна произошло расширение линейки — запуск новинки Бобров №5 — это светлое пиво с содержанием алкоголя не менее 5%, отличающееся ярким, насыщенным вкусом и запоминающимся названием. Бобров №5 выполнен в новом для бренда колорите.
Второе направление включало в себя проработку технологических «хитростей», подготовку рабочих файлов, контроль тест-принтов и начала тиража. Результат — эффектно напечатанные этикетки, полученные благодаря грамотной подготовке файлов для разных способов печати, работе с использованием прозрачности на металлизированной основе, белилами и спец-цветами.
В рамках обновленного дизайна произошло расширение линейки — запуск новинки Бобров №5 — это светлое пиво с содержанием алкоголя не менее 5%, отличающееся ярким, насыщенным вкусом и запоминающимся названием. Бобров №5 выполнен в новом для бренда колорите.