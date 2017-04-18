Рубрики
Вакансии Бизнес-обучение
Все рубрики

«Незаметный» рестайлинг: как агентство AVC сбалансировало внешний вид пива «Бобров»

18 Апреля 2017 90 0 Визуальная культура Дизайн
Поделиться

«Бобров» — бренд компании Heineken, который входит в ТОП-5 пивных брендов Беларуси. В «полевых условиях» в дизайне (2015 г) стал очевиден ряд проблем: продукт терялся на полках, необходимы были изменения цветового и композиционного решения этикеток.

Задачей агентства AVC было устранить неточности предыдущей версии дизайна, сделав это в максимально преемственном ключе, чтобы не сбить потребителя с толку частыми сменами дизайна. Работа велась в двух направлениях: дизайн и оптимизация технологии печати.

Bobrov_1.jpg

Первое направление включало обновление цветового решения, работу с композицией этикеток, балансировку масштабов и деталей всех элементов дизайна. Благодаря этому «незаметному» рестайлингу дизайн этикеток «Бобров» стал выразительным и ярким.

Bobrov_2.jpg
Второе направление включало в себя проработку технологических «хитростей», подготовку рабочих файлов, контроль тест-принтов и начала тиража. Результат — эффектно напечатанные этикетки, полученные благодаря грамотной подготовке файлов для разных способов печати, работе с использованием прозрачности на металлизированной основе, белилами и спец-цветами.

Bobrov_3.jpg

В рамках обновленного дизайна произошло расширение линейки — запуск новинки Бобров №5 — это светлое пиво с содержанием алкоголя не менее 5%, отличающееся ярким, насыщенным вкусом и запоминающимся названием. Бобров №5 выполнен в новом для бренда колорите.

Bobrov_4.jpg
Bobrov_5.jpg
Bobrov_6.jpg

Bobrov_7.jpg
Bobrov_8.jpg


Поделиться

Вакансии

Маркетолог, продавец и PR-умелец - команда Talaka ждёт вас AIDA Pioneer: ищем лучших в команду к лучшим Компания-лидер в сфере организации Национальных выставок за рубежом ищет Главного маркетолога «БелРосБизнесМедиаКонсалт» ищет менеджера по продажам Рекламное агентство Leo Burnett Kryn объявляет конкурс на вакансию старшего копирайтера KYKY.org и минский the Village ищут менеджера по продажам и ведению рекламных проектов Студия Sette срочно ищет менеджера PR-проектов Горячие вакансии: Требуются ТВ и Digital планеры в команду аффилированного партнера международной сети Mindshare
Материалы по теме:
Стол переговоров как ключ к айдентике торговой конференции Trade Dialog
Цветовые коды в дизайне упаковки масла для ТМ «Одеріха» от Fabula
Теплота родных ладоней в нейминге и дизайне муки: кейс бренда «Daloni» от Public Group
Обсуждение:
Читайте также:
«Люби настоящее»: ОАО «Витебское молоко» сняло серию роликов с продакшн-студией PLAY
Зарэж голод! Агентство Pocket Rocket оживило хинкаль в обновленной айдентике Gruzin.by
Все просто. Приорбанк рассказывает про внедрение голосовой биометрии в ролике от DAB.AGENCY
velcom показал эволюцию своих рекламных роликов за 11 лет