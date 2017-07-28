Нестандарт: Как торговая сеть "Виталюр" сумела совместить искусство и рыбу

28 июля торговая сеть "Виталюр" открывает 45 по счету магазин. Компания приурочила к этому открытию немало активностей, одна из которых любопытная своей нестандартностью. Так, с 28 июля по 12 августа 2017 года в Национальном центре современных искусств Республики Беларусь (площадка – ул. Некрасова, 3) начнет свою работу выставка «Рыбный день». В экспозиции - живопись, графика, фотография, скульптура, декоративно-прикладное искусство, главным героем которых является...рыба.



В качестве подарка от сети все держатели карт лояльности «Виталюр» могут пройти при предъявлении карты на экспозицию в день открытия выставки бесплатно.



marketing.by удалось получить фото "рыбной" экспозиции еще на стадии монтажа выставки.



Сложные по рисунку и цвету, постоянно живущие в движении, рыбы не могли не привлечь внимание художников. В живописной части экспозиции представлены яркие по колориту картины Василия Зенько, Владимира Зленко и Андрея Петкевича, которые уже давно обращаются к этой теме, как и минский символист Александр Демидов. Увидят посетители и графику Юрия Подвербного, талантливого мастера, детство которого прошло на берегах Днепра, офорт Сергея Баленка, созерцательность которого как нельзя лучше подходит этой выставке.

















Рыба замороженная или разделанная, порезанная на тарелке. И та, и другая присутствует в серии «Агрегатное состояние» Андрея Щукина и у Владимира Парфенка. А в работах Марины Капиловой рыбы мы увидим семейство Курочек-рыб. Не менее интересна бронзовая рыба заядлого рыбака, гродненского скульптора Владимира Пантелеева.













Раздел декоративно-прикладного искусства представляет мастер Людмила Гончарова со своими деревянными обитателями морских глубин и Елена Чепелева с необычной инсталляцией и керамикой.

















Выставка связана с существами из параллельного нам подводного мира, которые появились намного раньше нас.Тысячелетиями мы смотрим друг на друга через гладь воды, они в чем-то такие же как мы, только с хвостом и плавниками… У рыб есть свои расы, свои горы и космос. Они стали символом мужского и женского начала на Востоке и символом христианства на Западе. Кроме того, они еще и вкусный диетический продукт. Выставка «Рыбный день в НЦСИ» при поддержке торговой сети «Виталюр» позволит пересмотреть взгляды и по-новому увидеть обитателей морских глубин, - прокомментировали в отделе маркетинга торговой сети "Виталюр".