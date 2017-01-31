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Неэтичные рекламные баннеры: в чем причины и как избежать?

31 Января 2017 253 0 Digital-маркетинг Байнет
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На прошедших выходных, 28-29 января, белорусов повеселил (а кого-то – и возмутил) рекламный баннер, который появился сразу на ряде сайтов, в том числе на портале TUT.BY, погодном ресурсе Gismeteo. Текст баннера рассказывал о чудодейственном средстве для мужской потенции, правда, вела реклама на сайт производителя торгового оборудования. 

Баннер  попал  на страницы ресурсов  по рекламной сети Google.  Marketing.by попросил коммерческого директора TUT.BY Ксению Иванову прокомментировать появление этого контента и рассказать, можно ли площадкам застраховаться от таких казусов.

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- Это так называемый рекламный спам. Так работает арбитражная реклама, от которой никто не застрахован в сети Google.

Каким образом она появляется?

– создается страница-однодневка; 

– настаивается рекламная кампания, где в качестве видимого сайта указывается чужой сайт рекламодателя;

– настраивается редирект через страницу-прослойку, которая прошла до этого модерацию в Google;

– и уже после редиректа ссылка ведет на рекламируемый товар. 

Реклама в Google проходит 2 вида модерации:

1) Премодерация рекламных объявлений в Google. Как мы видим в данном примере, недобросовестный рекламодатель обходит алгоритмы фильтрации путем замены части русских букв в словах на латинские.

2) Постмодерация у площадок, на которых объявления показываются. Так как первичную модерацию у Google объявление прошло и не попало в категорию «18+» путем жульничества рекламодателей. Вследствие этого оно может появиться у нас на сайте. В таком случае мы блокируем объявление после того, как оно было впервые показано.

Мы можем блокировать как само объявление, так и домен рекламодателя, вплоть до блокировки аккаунта Adwords. Как правило, мы блокируем все эти три инструмента.

В случае с такой спам-рекламой рекламодателю ничего не стоит зарегистрировать новый аккаунт, новый сайт и сделать новые объявления.

Неприятный момент заключается также в том, что такого вида реклама нацелена на выходные дни, когда модерирование объявлений на стороне площадки занимает больше времени. К сожалению, избежать появления такого вида рекламы нельзя. Google обещает научиться распознавать такие объявления и отсекать на первом этапе модерации. 

Мы можем повысить качество постмодерации со своей стороны в режиме 24/7, чтобы минимизировать появление неэтичной рекламы.

 

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