Национальное антидопинговое агентство адаптировало для Беларуси итальянскую и польскую социальную рекламу

Национальное антидопинговое агентство Беларуси (НАДА) в конце 2016 года вывело в эфир соцсетей и ТВ-каналов два ролика социальной рекламы, направленной против употребления спортсменами допинга. Marketing.by обратился в НАДА и попросил рассказать о видео более подробно.

В рамках своей деятельности Национальное антидопинговое агентство Беларуси впервые создало два видеоролика для продвижения ценностей духа спорта и честной игры в 2014 году. Ролики транслировались на площадках, предполагаемых для размещения социальной рекламы (государственные телеканалы, средства общественного транспорта и др.).

В 2016 году НАДА обратилось за помощью в продвижении к зарубежным организациям и получило разрешение на использование и внесение изменений в видеоролик, созданный Территориальным комитетом UISP Гроссето (UISP, Comitato Territoriale Grosseto, Италия) в 2009 году. UISP (Unione Italiana Sport per Tutti) – это организация, занимающаяся вопросами пропаганды спорта и здорового образа жизни.

Также Национальное антидопинговое агентство получило разрешение от Антидопингового агентства Польши на использование и внесение изменений в видеоролик, созданный в рамках Польской медиа-кампании «Bądź Świadomy Bądź Czysty» (Будь в курсе, будь чист) в 2010 году.

При поддержке Министерства спорта и туризма Республики Беларусь НАДА адаптировало зарубежные видеоролики: титры и озвучка на русском языке.

Ролик 1 (оригинал):





Ролик 1 (адаптированный):





Ролик 2 (оригинал):





Ролик 2 (адаптированный):



Адаптированные ролики транслируются в минском метро, на экранах универмага «Беларусь», автовокзалах, ж/д. вокзале, телеканалах «8 Канал», БТ и СТВ, в трамваях и троллейбусах.

Как пояснили marketing.by в НАДА, агентство планирует продолжить работу по продвижению ценностей духа спорта и честной игры, запуская в 2017 году новые ролики в рамках реализации проекта «Молодежь играет честно», осуществляемого при финансовой поддержке Фонда для искоренения допинга в спорте ЮНЕСКО. В НАДА приветствуют любые инициативы в сфере продвижения чистого спорта и открыты для сотрудничества.