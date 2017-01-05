Нацагентство по туризму и PocketRocket выпустили брошюры о Беларуси на восьми языках

Национальное агентство по туризму выпустило новые брошюры о Беларуси — "Найди свою Беларусь". Распространяться они будут на международных туристических выставках в странах, где Нацагентство будет презентовать Беларусь в 2017 году, а также в дипломатических представительствах Беларуси.





Дизайн издания был разработан минским агентством PocketRocket. Брошюры напечатаны на восьми языках: русском, польском, немецком, английском, французском, китайском, арабском и иврите.







— Мы привлекли к созданию брошюры дизайнерское агентство и молодых белорусских фотографов. Впервые в издании одного буклета было задействовано столько людей. Нам хотелось передать атмосферу спокойствия, чистоты, уюта и полного отсутствия спешки, - именно это часто отмечают туристы, которые уже побывали в Беларуси. Туристические выставки проходят в больших крупных городах, где люди как раз и ищут отдых с такими составляющими. В нашей стране это есть и мы постараемся донести это до потенциальных туристов в рамках продвижения Беларуси на зарубежных рынках в наступающем году, - рассказала Ирина Гордиенко, начальник отдела маркетинга Нацагентства по туризму.





Директор агентства PocketRocket Денис Трусило считает, что сотрудничество с Нацагентством – крайне ответственный и интересный опыт:

— В ограниченные сроки у нас получилось создать рекламный продукт Беларуси, который на тактильном и визуальном уровне передает необходимые ощущения. Национальное Агентство по туризму — компетентный и требовательный заказчик, мы получили большое удовольствие от совместной работы.









В январе издание будет доступно и в версии .pdf на официальном сайте Нацагентства по туризму.



