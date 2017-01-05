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«Наша забота, а не енота»: Как «Цель99» и AIDA Pioneer учат сортировать мусор с помощью пушистых звезд

5 Января 2017 marketing.by 195 0 Байнет Компании Креатив Нестандарт
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Инициатива «Цель99» существует уже несколько лет и призвана формировать у жителей нашей страны культуру раздельного сбора отходов. В конце 2016 года AIDA Pioneer Branding & Creative company поддержала общественное движение, разработав новую рекламную коммуникацию.

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Задачи: привлечь внимание самой широкой ЦА, продемонстрировать алгоритмы сортировки отходов и сформировать позитивный образ организаций, занимающихся их утилизацией.

Решение. Мы сменили серьёзную тональность коммуникации на фановую и выбрали главными персонажами кампании самых милых экспертов в мусорных делах – енотов.  

Пушистые звезды YouTube бросили свои неотложные занятия, чтобы устроить эффектное шоу и наглядно показать людям, как правильно сортировать отходы.


Чтобы достучаться до аудитории, в процессе производства нам пришлось освоить новые музыкальные инструменты. А при создании видео – совместить реальную съемку и анимацию.

Слоган: Раздельный сбор отходов – наша забота, а не енота!

Хэштег: #нашазаботаанеенота

Каналы: TVC, Outdoor, реклама в метро и кинотеатрах, YouTube

Заказчик

Государственное учреждение «Оператор вторичных материальных ресурсов»

AIDA Pioneer Branding & Creative company

Дмитрий Аполенис, Алексей Чернявский, Елена Курец, Алёна Шибут, Денис Егошин, Ирина Дубяго, Мария Шкутко

Production team

Режиссер, композитор – Андрей Левкович, продюсер – Антон Ивашевич, CG – студия 3DE (Польша)


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