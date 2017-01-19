На равных! Логотип и фирменный стиль кампании #ИнклюзивнаяБеларусь от агентства TOTEM

Рекламное агентство TOTEM разработало логотип, фирменный стиль и ключевой визуал для информационной кампании Организации Объединенных Наций #ИнклюзивнаяБеларусь.

#ИнклюзивнаяБеларусь – адвокационная кампания республиканского масштаба, главной целью которой стало привлечение всех групп населения Беларуси к вопросам неравенства. В частности, мероприятия кампании были направлены на информирование широких слоев населения о существующей дискриминации, барьерах и неравенстве в белорусском обществе в отношении мигрантов, беженцев, женщин, детей, людей с инвалидностью, людей, живущих с ВИЧ/СПИД, а также других уязвимых групп населения.

Путем объединения усилий представителей международного сообщества, партнеров из числа государственного, частного и общественного секторов, данная кампания предоставила площадку для диалога по созданию в Беларуси инклюзивного общества, где каждый обладает равными правами, а также возможностью реализации своего потенциала и участия в социальной, экономической и политической жизни. Чтобы акцентировать внимание общественности на теме инклюзивности, рекламное агентство TOTEM разработало фирменный стиль, использованный при оформлении всех визуальных материалов кампании.

Образующим символом логотипа был выбран знак «хештэга» (#), маркера, с помощью которого можно максимально быстро найти в сети интересующую пользователя информацию. В органичном сочетании с названием кампании он стал не только отражением сути проекта, но послужил эффективным способом привлечения целевой аудитории к проблемам инклюзивности через ключевые запросы.

Все линии логотипа выполнены в четырех цветах. При переплетении линий, цвета смешиваются, что символизирует единство общества во всем его многообразии. Этим подчеркивается, что добиться значимых результатов в развитии общества возможно только при условии, что каждый его представитель может внести свой вклад в этот процесс: будь то подросток или пожилой человек, беженец или человек, живущий с ВИЧ. Логотип стал ключевым посылом кампании и в полной мере отразил суть проекта, заключающейся в поддержке уязвимых групп населения.

























Также в рамках кампании был разработан ключевой визуал и проведена фотосессия с участием знаменитостей, звёзд спорта и представителей разных слоёв населения (ученики младших и старших классов, студенты, инвалиды-колясочники и т.д.). Героями плакатов, обратившимся к общественности, стали – гимнастка и знаменитость, поддерживаюшая деятельность УВКБ ООН, Мелитина Станюта, футболист клуба БАТЭ Виталий Родионов, призер Кубка мира по танцам на коляске Михаил Мясникович, участник кампании Международной организации по миграции «Я мигрант» Мурадян Карен, певица и посол доброй воли УВКБ ООН Искуи Абалян и многие другие неравнодушные к проблемам инклюзивности люди.

























Заказчик: Организация Объединенных Наций в Беларуси

Исполнитель/агентство: рекламное агентство TOTEM