«На пути создания продукта»: Amber Film снял презентационный ролик для фабрики "Зов"

Студия Амбер Фильм сняла для СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», крупного беларуского производителя мебели, 5-минутный презентационный ролик.



Основная цель создания фильма – представление компании, ее принципов работы, поиск потенциальных партнеров и покупателей. При этом не ставилась задача в полной мере освещать преимущества и особенности производственного процесса.



Продюсер проекта Юцкевич Владимир:



— Бесконечное количество раз продумывались варианты интересного и динамичного рассказа о компании за 5 минут, чтобы это не воспринималось просто как типичная презентация и, тем более, не копировала концепцию нашумевшего фильма про «Трактор Беларус». Времени на долгие обсуждения не было, на создание ролика было отведено 30 календарных дней от обращения заказчика до реализации. Пять минут готового фильма потребовали четыре съемочные смены по 14-16 часов. Снимали и днем, и ночью. Многие дорогостоящие задумки съемочного процесса мы заменили альтернативными инструментами, результатами которых довольны все. Если бы мы прибегли к стандартному решению подобных задач, съемки продолжались бы вдвое дольше, соответственно увеличился бы и бюджет.





Ролик отправится во все представительства компании, для этого он полностью продублирован и существует на четырех языках: русский, английский, немецкий и арабский.



Куратор проекта от группы компании «ЗОВ»: Зуховицкая Ольга

Продакшн-студия: ООО «Амбер Фильм»

Режисер-постановщик: Владимир Юцкевич

Оператор: Александр Мишин