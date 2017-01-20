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На планшете Microsoft создана городская симфония Стокгольма

20 Января 2017 205 0 PR Promo
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Компания Microsoft в рамках продвижения своего нового устройства реализовала любопытный проект: шведский композитор Эйрик Роланд (Eirik Roland) написал симфонию Стокгольма на основе городских звуков, используя модель планшета Surface Pro 4.

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Композитор прогуливался по городу и "брал на перо" городские звуки и шумы, записывая симфонию мегаполиса в электронную нотную тетрадь на планшете. У Эйрика Роланда получился занимательный микс из звуков колокола, перестука подземки, шума ветра и так далее. Записанные вручную ноты были автоматически конвертированы в печатную партитуру, которую можно редактировать, распечатывать, воспроизводить и расшаривать.  

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