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МТС и Salmon Graphics показали своей аудитории, что 1 копейка может быть безлимитной

19 Июля 2017 marketing.by 85 0 Креатив Рекламные кампании
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Вот раньше было лучше, не устают повторять нам. И солнце светило ярче, и люди были добрее, и за копейку можно было купить стакан газировки. Без сиропа, конечно, но за копейку. А сейчас что?

А сейчас еще лучше! Сейчас за 1 копейку можно целый месяц пользоваться безлимитным интернетом МТС! 

Цели и задачи

  • Информировать аудиторию о запуске специального предложения на тарифе «4G мини»;
  • Продолжить коммуникацию в духе предыдущей кампании «Безлимитище».

Основное сообщение 

Подключайте услугу 4G Безлимит на тарифе «4G мини» от МТС и пользуйтесь безлимитным интернетом целый месяц всего за 1 копейку!

Ход мысли

А вы когда-нибудь представляли, как может выглядеть безлимит интернета? Какой этот безлимит конкретно для вас?

Идея

Безлимитный 4G-интернет МТС выглядит, как 1 копейка!

Реализация

Всё, что вам нужно в интернете, теперь бесконечно-бесконечное: и музыка, и фильмы, и новости, и видео с котиками! И у всей этой бесконечности есть вполне конкретный образ: 1 копейка. 

ООН


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ТВ


 Радио



Рекламодатель: СООО «Мобильные ТелеСистемы»
Начальник отдела ATL-рекламы: Серж Яковец
Бренд-менеджер: Кирилл Павлюкевич

Рекламное агентство: Salmon Graphics
Creative Director: Влад Савельев
Сopywriter: Анастасия Калитко 
Art Director: Ирина Зеленко 
Account Manager: Юлия Тищенко

One Little Production (ТВ-ролик): 
Director: Владимир Нефедов
DOP: Вадим Потеев
Producer: Наталья Дубицкая

13 Studio (радиоролик)



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