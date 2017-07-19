МТС и Salmon Graphics показали своей аудитории, что 1 копейка может быть безлимитной

Вот раньше было лучше, не устают повторять нам. И солнце светило ярче, и люди были добрее, и за копейку можно было купить стакан газировки. Без сиропа, конечно, но за копейку. А сейчас что?
А сейчас еще лучше! Сейчас за 1 копейку можно целый месяц пользоваться безлимитным интернетом МТС!
Реализация
Рекламодатель: СООО «Мобильные ТелеСистемы»
Начальник отдела ATL-рекламы: Серж Яковец
Бренд-менеджер: Кирилл Павлюкевич
Рекламное агентство: Salmon Graphics
Creative Director: Влад Савельев
Сopywriter: Анастасия Калитко
Art Director: Ирина Зеленко
Account Manager: Юлия Тищенко
One Little Production (ТВ-ролик):
Director: Владимир Нефедов
DOP: Вадим Потеев
Producer: Наталья Дубицкая
13 Studio (радиоролик)
Цели и задачи
- Информировать аудиторию о запуске специального предложения на тарифе «4G мини»;
- Продолжить коммуникацию в духе предыдущей кампании «Безлимитище».
Основное сообщение
Подключайте услугу 4G Безлимит на тарифе «4G мини» от МТС и пользуйтесь безлимитным интернетом целый месяц всего за 1 копейку!
Ход мысли
А вы когда-нибудь представляли, как может выглядеть безлимит интернета? Какой этот безлимит конкретно для вас?
Идея
Безлимитный 4G-интернет МТС выглядит, как 1 копейка!
Реализация
Всё, что вам нужно в интернете, теперь бесконечно-бесконечное: и музыка, и фильмы, и новости, и видео с котиками! И у всей этой бесконечности есть вполне конкретный образ: 1 копейка.
ООН
ТВ
Радио
Рекламодатель: СООО «Мобильные ТелеСистемы»
Начальник отдела ATL-рекламы: Серж Яковец
Бренд-менеджер: Кирилл Павлюкевич
Рекламное агентство: Salmon Graphics
Creative Director: Влад Савельев
Сopywriter: Анастасия Калитко
Art Director: Ирина Зеленко
Account Manager: Юлия Тищенко
One Little Production (ТВ-ролик):
Director: Владимир Нефедов
DOP: Вадим Потеев
Producer: Наталья Дубицкая
13 Studio (радиоролик)