МТС и Salmon Graphics показали своей аудитории, что 1 копейка может быть безлимитной

Вот раньше было лучше, не устают повторять нам. И солнце светило ярче, и люди были добрее, и за копейку можно было купить стакан газировки. Без сиропа, конечно, но за копейку. А сейчас что?

Цели и задачи

А сейчас еще лучше! Сейчас за 1 копейку можно целый месяц пользоваться безлимитным интернетом МТС!

Информировать аудиторию о запуске специального предложения на тарифе «4G мини»;



Продолжить коммуникацию в духе предыдущей кампании «Безлимитище».

Основное сообщение

Подключайте услугу 4G Безлимит на тарифе «4G мини» от МТС и пользуйтесь безлимитным интернетом целый месяц всего за 1 копейку!

Ход мысли

А вы когда-нибудь представляли, как может выглядеть безлимит интернета? Какой этот безлимит конкретно для вас?

Идея

Безлимитный 4G-интернет МТС выглядит, как 1 копейка!

Реализация



Всё, что вам нужно в интернете, теперь бесконечно-бесконечное: и музыка, и фильмы, и новости, и видео с котиками! И у всей этой бесконечности есть вполне конкретный образ: 1 копейка.

ООН

ТВ

Радио

Рекламодатель: СООО «Мобильные ТелеСистемы»Начальник отдела ATL-рекламы: Серж ЯковецБренд-менеджер: Кирилл ПавлюкевичРекламное агентство: Salmon GraphicsCreative Director: Влад СавельевСopywriter: Анастасия КалиткоArt Director: Ирина ЗеленкоAccount Manager: Юлия ТищенкоOne Little Production (ТВ-ролик):Director: Владимир НефедовDOP: Вадим ПотеевProducer: Наталья Дубицкая

13 Studio (радиоролик)

