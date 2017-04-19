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Морские деликатесы и ресторан дома. Как «Джон Дори» использовал нативную рекламу для привлечения новых клиентов

19 Апреля 2017 marketing.by 66 0 Компании Креатив Нестандарт
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«Джон Дори» – молодая компания, единственный в Беларуси поставщик охлажденных морских деликатесов. За время своей работы у магазина сформировалась преданная бренду аудитория. С ней «Джон Дори» активно взаимодействовал на масштабных офлайн-мероприятиях и PR-проектах.  

В 2017 году вместе с креативным агентством «Молоко» компания решила расширить зону маркетинговой активности и больше взаимодействовать со своей аудиторией, вовлечь ее в создание PR-проекта, делая упор на онлайн-продвижение в социальных сетях и медиа.

Описание продукта/услуги.

«Джон Дори» – магазин свежей рыбы и морепродуктов. Торговые точки магазина представлены в крупных гипермаркетах Минска. Кроме того, продукцию можно заказать в онлайн-магазине с доставкой на дом. 

Цели и задачи проекта.

  • Повысить узнаваемость бренда через медиа;
  • Привлечь новых клиентов, познакомив публику с продукцией магазина;
  • Спозиционировать «Джон Дори» как эксперта в морских продуктах: их готовке, качестве и др.

Целевая группа или группы.

  • Женщины, 28+ лет
  • Мужчины, 35+ лет

Реализация:

Инсайт

Показать аудитории, что за вкусными интересными блюдами необязательно идти в ресторан, а, решив приготовить их дома, не нужно тратить много времени и усилий. Рассказать о том, что человек не обязан хорошо ориентироваться в огромном выборе продуктов – для этого есть эксперты (магазин «Джон Дори»), которые всегда помогут, подскажут и доставят домой.

Решение

Дать возможность обычным людям, не профессионалам на кухне приготовить ужин вместе с шеф-поваром и убедиться, что, заказывая продукты у «Джон Дори», можно сделать ресторанный ужин самому у себя дома.

Идея и реализация 

В канун главных зимних и весенних праздников – 14 февраля, 23 февраля и 8 марта – провести серию мастер-классов с профессиональными поварами на кухнях участников и подсказать, какой ужин лучше приготовить своей второй половинке. 

Участники выбирались из подписчиков аккаунта «Джон Дори» в Instagram. Каждый повар продумывал меню ужина, которое лучше всего подойдет к конкретному празднику. После каждого мастер-класса, журналист и фотограф создавали репортажный материал с советами, рецептами и просчетами, сколько финансов придется потратить. Так, читатели получали расписанную идею, реализовать которую можно не выходя из дома, заказав продукты у «Джон Дори».

Статьи размещались на проекте lady.tut.by и выводились на главную страницу tut.by за несколько дней до праздника, чтобы у читателей было время подумать и успеть купить все необходимое. Кроме того, на рыбу или морепродукты, которые нужны были по рецепту к ужину, магазин давал скидку. На это указывал баннер внизу статьи. 

Каждый материал продвигался дополнительно в Facebook.

Визуальное решение

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Сроки и период реализации проекта:

Февраль-март 2017 года

Результаты: 

Общий бюджет: 1 817 $ 

Общий охват в медиа: 92 607

Стоимость контакта: 0, 019 $

Продажи в результате проведения проекта – увеличение еженедельного притока клиентов на 11%

Кредитсы:

Заказчик – магазин «Джон Дори»

Исполнитель/агентство. – креативное агентство Молоко

Состав творческой группы:
Креативный директор – Денис Мисюля
Дизайнер – Дарья Данилевич
Журналист – Ирина Бордовская
Фотограф – Кирилл Закаблук
Аккаунт-менеджер – Ольга Казяба


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