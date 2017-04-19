Морские деликатесы и ресторан дома. Как «Джон Дори» использовал нативную рекламу для привлечения новых клиентов

«Джон Дори» – молодая компания, единственный в Беларуси поставщик охлажденных морских деликатесов. За время своей работы у магазина сформировалась преданная бренду аудитория. С ней «Джон Дори» активно взаимодействовал на масштабных офлайн-мероприятиях и PR-проектах.



В 2017 году вместе с креативным агентством «Молоко» компания решила расширить зону маркетинговой активности и больше взаимодействовать со своей аудиторией, вовлечь ее в создание PR-проекта, делая упор на онлайн-продвижение в социальных сетях и медиа.

Описание продукта/услуги.

«Джон Дори» – магазин свежей рыбы и морепродуктов. Торговые точки магазина представлены в крупных гипермаркетах Минска. Кроме того, продукцию можно заказать в онлайн-магазине с доставкой на дом.

Цели и задачи проекта.

Повысить узнаваемость бренда через медиа;

Привлечь новых клиентов, познакомив публику с продукцией магазина;

Спозиционировать «Джон Дори» как эксперта в морских продуктах: их готовке, качестве и др.

Целевая группа или группы.



Женщины, 28+ лет



Мужчины, 35+ лет



Реализация:



Инсайт

Показать аудитории, что за вкусными интересными блюдами необязательно идти в ресторан, а, решив приготовить их дома, не нужно тратить много времени и усилий. Рассказать о том, что человек не обязан хорошо ориентироваться в огромном выборе продуктов – для этого есть эксперты (магазин «Джон Дори»), которые всегда помогут, подскажут и доставят домой.

Решение



Дать возможность обычным людям, не профессионалам на кухне приготовить ужин вместе с шеф-поваром и убедиться, что, заказывая продукты у «Джон Дори», можно сделать ресторанный ужин самому у себя дома.

Идея и реализация



В канун главных зимних и весенних праздников – 14 февраля, 23 февраля и 8 марта – провести серию мастер-классов с профессиональными поварами на кухнях участников и подсказать, какой ужин лучше приготовить своей второй половинке.

Участники выбирались из подписчиков аккаунта «Джон Дори» в Instagram. Каждый повар продумывал меню ужина, которое лучше всего подойдет к конкретному празднику. После каждого мастер-класса, журналист и фотограф создавали репортажный материал с советами, рецептами и просчетами, сколько финансов придется потратить. Так, читатели получали расписанную идею, реализовать которую можно не выходя из дома, заказав продукты у «Джон Дори».



Статьи размещались на проекте lady.tut.by и выводились на главную страницу tut.by за несколько дней до праздника, чтобы у читателей было время подумать и успеть купить все необходимое. Кроме того, на рыбу или морепродукты, которые нужны были по рецепту к ужину, магазин давал скидку. На это указывал баннер внизу статьи.



Каждый материал продвигался дополнительно в Facebook.



Визуальное решение























Сроки и период реализации проекта:



Февраль-март 2017 года

Результаты:



Общий бюджет: 1 817 $

Общий охват в медиа: 92 607

Стоимость контакта: 0, 019 $



Продажи в результате проведения проекта – увеличение еженедельного притока клиентов на 11%



Кредитсы:



Заказчик – магазин «Джон Дори»

Исполнитель/агентство. – креативное агентство Молоко

Состав творческой группы:

Креативный директор – Денис Мисюля

Дизайнер – Дарья Данилевич

Журналист – Ирина Бордовская

Фотограф – Кирилл Закаблук

Аккаунт-менеджер – Ольга Казяба