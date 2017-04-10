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Могилевлифтмаш и Public Group разработали экспортную торговую марку - для выхода на новые рынки

10 Апреля 2017 marketing.by 823 1 Брендинг Дизайн Компании Креатив
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Могилевлифтмаш – один из лидеров в грузоподъемной промышленности. Завоевав весомую долю на рынке СНГ, компания имела все основания, чтобы задуматься о выходе на новые рынки (Восточная и Западная Европа). Перед Public Group стояла задача создать экспортную торговую марку. 

На чем строился проект

Мы выделили предпосылки для развития проекта после того, как провели кросскультурное исследование и исследование корпоративного проектного восприятия. Удалось выяснить следующее: 

• визуальная и вербальная составляющие компании не соответствуют новым рынкам, 

• существуют реальные возможности эмоционально и функционально стать выше и сильнее себя прежних, 

• Часть команды уже всеми силами стремится к динамичному развитию 

• Наличие неположительных отзывов о продукции Могилевлифтмаш создавало разрыв между восприятием новых высококачественных линеек и существующей репутацией. 

Бренд-платформа и нейминг

На основании этих данных компания занялась разработкой бренд-платформы и неймингом. Фразой, объединяющей суть бренда, стала "высота под контролем", а на стадии нейминга мы предложили 14 экспертам из разных областей оценить 10 вариантов названий для компании. Название нового бренда – Movel, что является аббревиатурой от английских слов «двигаться» и «лифт». 

Она не противоречит сути бренда, а напротив, подчеркивает ее. Также было выполнено важное условие заказчика – возможность регистрации в доменной зоне .com. 

Дизайн напрямую отражает способность компании контролировать высоту. Ключевым элементом логотипа стали лифты, из которых выстраивается буква М. В нее заложено большое количество важных символизмов: Movel, Могилев, Могилевлифтмаш, Мобильность. 

Визуальное решение вписывается в формат новых экспортных рынков. Название легко читается и понятно для аудитории. 

Movel_1.jpg

Movel_2.jpg

Movel_3.jpg

На этапе бренд-консалтинга обсуждались рекомендации по работе над новым брендом по пяти уровням бренда – продуктовом, ценностном, графическом, коммуникационном, смысловом. Сейчас проект находится на стадии внедрения. 

Эти идеи отображены так же в промо-ролике:


Разработка – Public Group 

Клиент – Могилевлифтмаш



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