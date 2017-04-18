Много часов работы и толика души: 10 заметных белорусских проектов, которые объединили технологии и культуру

Ожившие картины художников, оцифровка древних архивов, мобильные чат-боты и интерактивные гиды по музеям…Технологии сделали невозможное: вывели культуру на новый уровень взаимодействия с людьми. Она стала ближе, заговорила понятным языком, перестала пахнуть пылью и бумагой толстых томов скучной литературы. Правда, в Беларуси, стране развитого IT-сектора, проектов технологии+культура пока не так много.



Marketing.by, тем не менее, удалось собрать в подборку заметные, на наш взгляд, культурно-технологичные проекты последних двух лет, в которые IT-компании и digital-студии явно вложили не только много часов работы, но и толику души.

ScienceSoft и мобильный гид по выставке работ Льва Бакста

К художественной выставке «Время и творчество Льва Бакста», которая походила в 2016 году в крупнейших музеях Минска, Риги, Гродно и Вильнюса, компания ScienceSoft по заказу Белгазпромбанка разработала мобильный гид по выставке.





Ценители искусства могли скачать информационное мобильное приложение на любой из трех популярных платформ (iOS, Android и Windows Mobile) и получить аудиогид по 27 экспонатам выставки, составленный ведущими экспертами Национального художественного музея Республики Беларусь (текст аудиогида читает Павел Канаш (Белгазпромбанк).

Также в приложении представлены 10 репродукций произведений Льва Бакста, 17 репродукций произведений художников «Мира искусства», текстовые описания экспонатов, схема и подробная информация об экспозиции.

«Иквадарт» и сайт для музея Максима Богдановича

Веб-студия «Иквадарт» по собственной инициативе и совершенно бесплатно разработала сайт для музея Максима Богдановича в Гродно. Контент для сайта предоставили музейные работники, а все остальное – разработку, дизайн, навигацию – осуществила веб-студия, потратив на проект более 400 часов работы.

На сайте есть стихи, рассказы и переводы Максима Богдановича. А если вам нравится больше слушат, чем читать, то здесь можно найти песни в исполнении Алеся Камоцкого, Лявона Вольскага, «Песняроў», группы Trubetskoy на стихи поэта.

"Мы обсуждали планы студии на год, в том числе связанные с маркетингом. И наша маркетолог предложила сделать проект, который покажет возможности нашей студии. Поэтому мы решили бесплатно разработать сайт, который принес бы пользу городу и белорусской культуре», — говорит директор студии Глеб Койпиш.

За первые два дня после запуска сайт набрал более 200 расшаров и твитов, привлек внимание и местной, и республиканской прессы.

EPAM и мобильное приложение «Hidden History» о Бресткой крепости

Мобильное приложения «Brest Fortress. Hidden History» создали Брестский филиал компании EPAM Systems и Фонд развития Брестской крепости. В нем описана история 60 объектов на территории крепости, половина из которых не входит в официальные маршруты, а также содержится более 200 архивных и современных фотографий, есть возможность самостоятельно совершать прогулки по мало известной части Брестской крепости.





Приложение реализовано на русском и английском языках, работает в том числе в режиме оффлайн, предоставляя свободную навигацию по крепости. А геолокация на карте служит своеобразным компасом не позволит пользователю заблудиться.

В проекте отмечены музеи, скульптурные композиции и монументы, кафе и места продажи сувениров. Пользователь может увидеть все на одной карте, ознакомиться с перечнем оказываемых музеями услуг и графиком работы музеев.

Идея и первый прототип приложения впервые были представлены в 2015 году на хакатоне Hack4Tourism. Позже его контент был доработан совместно с музейными специалистами ГУ Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой».

NODUCK и чат-бот Национального художественного музея

Агентство digital-коммуникаций NODUCK совместно с Национальным художественным музеем Республики Беларусь запустили гид по музею в виде чат-бота в Facebook.





Теперь любому посетителю музея не нужно скачивать специальные гиды-приложения – достаточно спросить чат-бота в Messenger о музейных экспонатах и тут же получить ответ. База экспонатов постоянно пополняется, а сам чат-бот стремится делать свое общение с гостями все более человечным.





Позже NODUCK разработали караоке чат-бота специально для музыкального фестиваля «Рок за Бобров». Посетитель мог спросить у бота расписание выступления артистов, до которого часа будет проходить фестиваль, как лучше добраться до площадки фестиваля - Боровой и так далее. А также - получить текст звучащий песни и спеть ее вместе с любимыми артистами. За весь фестиваль было запрошено более 60 песен.

«Сакрамент ИТ» и школьная программа по литературе в кармане

Мультимедийную библиотеку школьника Mbook.by разработала ИТ-компания «Сакрамент ИТ». В одной программе собраны все учебники с 5 по 11 класс. Причем это не электронные версии книг, а полноценные учебные пособия с гиперссылками, словарями, подсказками, внешними материалами и даже с озвучкой от Алеся Камоцкого.

Также в программе можно включить языковой синтезатор и послушать материал с учебника на русском или белорусском языках в аудиоформате – например, это пригодится по дороге в школу.

IBA Group и помощь в съемках кино

Компания IBA Group оказало поддержку энтузиастам-создателям короткометражного фильма «Работник года», который получил гран-при на шестом Международном фестивале мобильного кино velcom Smartfilm.





Благодаря ИТ-компании авторы фильма получили возможность провести съемки на территории кластера и в помещениях научно-производственного здания IBA Group в ПВТ.





Также IBA Group помогла со съемками в своем офисе создателям восьмисерийного телевизионного фильма «Каспий 24».

Все средства от съемок на территории офиса IBA Group в ПВТ направлены на благотворительные цели: подготовку тьюторов для детей с аутизмом.

TUT.BY и коллекция почтовых открыток «Welcome to Belarus»

Портал TUT.BY разработал проект интерактивных открыток, приуроченный к введению 5-дневного безвизового режима для иностранцев из 80 стран. В коллекцию вошли фотографии природы, репортажные снимки интересных событий и белорусских обрядов. 16 лучших кадров фотографов TUT.BY выпущены тиражом 100 000 экземпляров.





На оборотной стороне открытки размещается QR-код. Он переводит на новостной англоязычный сайт для иностранцев BelarusFeed, который портал TUT.BY развивает с 2014 года.





Национальное агентство по туризму представит открытки на международных выставках в Германии, Китае, Японии и Великобритании. EPAM дарит в своем минском офисе открытки иностранным клиентам и партнерам. МИД передал часть открыток белорусским посольствам за рубеж.

Red Graphic и карта-разукрашка о Минске

На сайте mmmmapa.by появилась виртуальная раскраска от студии Red Graphic – онлайн-сервис по раскраске города. Проект создан на основе эскиза столичного художника-монументалиста Мити Писляка.





На карте-разукрашке есть улицы, проспекты и парки от Немиги до галереи «Ў», от Дворца спорта до улицы Октябрьской. В городе прогуливаются пчелки, бразильские карнавальные танцовщицы, основатель Red Graphic Сергей Осипов с собачкой, Дарья Домрачева с коляской, Марат Казей, автозак, бобр и др.

Сервис позволят пльзоватлями раскрашивать город одновременно – поэтому каждую секунду цвет любого объекта может меняться.

«Я не делал техническую схему для туриста. Это не точная география города, а, скорее, поэтичная психогеография», - так прокомментировал идею карты Митя Писляк.

Студия графического дизайна Павла Минкевича и цифровой почерк Янки Купалы

Компьютерный шрифт, основанный на почерке Янки Купалы, создали в 2015 году белорусские программисты, дизайнеры и исследователи творчества народного поэта. С такой идеей дизайнер Павел Минкевич обратился в Государственный литературный музей Янки Купалы и нашел там поддержку – ему предоставили все необходимые материалы.

Шрифт сделан шрифт из букв, которые чаще всего повторяются в рукописях Янки Купалы и имеют наиболее красивое написание. Сейчас есть три варианта шрифта: русский, английский и белорусский, и все их можно скачать на сайте piasniar.by.

К слову, в мае в Минске пройдет конференция Create IT! где представители креативных индустрий и культурной сферы, IТ кампаний и разработчики стартапов обсудят, что дает такое сотрудничество и как его сделать более эффективным. Организаторами конференции Create IT! выступят Программа ЕС и Восточного партнерства «Культура и Креативность» и команда BALKI Project.

Регистрация уже началась. Стать волонтером можно здесь. Присоединяйтесь к команде Форума в Facebook