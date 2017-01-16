«Миссия папа»: белорусские отцы в календаре для фонда ООН от AVC

Брендинговое агентство AVC разработало календарь для Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси.

«Миссия папа» — календарь, вдохновленный одноименным фотопроектом. Фотопроект «Миссия папа» создан в партнерстве Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси со Шведским институтом и направлен на вовлечение отцов в ответственное родительство и равное разделение домашних обязанностей между мужчинами и женщинами. На выставке были представлены фотографии белорусских отцов, которые разделяют радость и ответственность родительства вместе со своими партнерами. Героями проекта стали белорусские музыканты, актеры, фотографы, предприниматели.

В календаре представлены фото и размышления героев проекта. Получилась искренняя и очень душевная книга о счастливом отцовстве, рассказанная самими отцами. Каждая страница календаря сделана в виде отрывной открытки, которую приятно оставить на память или подарить близким.

